Liverpool age rápido e anuncia chegada do ofensivo ala Frimpong para a vaga de Alexander-Arnold

Sai um jogador da seleção inglesa e chega um da esquadra holandesa. O Liverpool agiu rápido nesta sexta-feira e pouco tempo após Alexander-Arnold ser oficializado no Real Madrid, o clube divulgou seu substituto. Trata-se do ofensivo lateral-direito Frimpong, ex-Bayer Leverkusen.

"O Liverpool FC acertou a contratação de Jeremie Frimpong do Bayer Leverkusen. O jogador da seleção holandesa assinou um contrato de longo prazo com os Reds no Centro de Treinamento AXA nesta sexta-feira, após passar com sucesso nos exames médicos", informou o campeão inglês.

Frimpong tem 24 anos e estava há mais de quatro temporadas no clube alemão. Chega sob enorme expectativa e confiante em continuar desempenhando um bom futebol, agora do competitivo e forte futebol inglês.

"Torcedores do Liverpool, vou dar tudo de mim, minha energia, meu esforço e espero que possamos vencer juntos, comemorar juntos, dar conta de tudo. Estou muito animado por estar aqui. Obrigado por me aceitarem, não vou decepcioná-los e vou dar a energia que vocês querem", afirmou o reforço.

Um dos destaques do time do Bayer na conquista do título alemão há duas temporadas, Frimpong se destaca pela força em apoiar o ataque e também pelo faro de gol. Mesmo atuando como lateral, anotou 30 gols com a camisa do Leverkusen, além de distribuir 44 assistências em 190 jogos disputados. Não por acaso, esteve na seleção da Bundesliga em duas temporadas: 2022/23 e 2023/24.

Apesar de ser holandês, Frimpong começou a carreira nas categorias de base do Manchester City. Sem oportunidades no time profissional, se transferiu ao escocês Celtic em 2019. Após 18 meses no país e destaque, foi contratado pelo Bayer Leverkusen antes da chegada ao Liverpool. Na seleção, são 12 jogos disputados e um gol.