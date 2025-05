Lando Norris garante a McLaren na pole em 1º treino livre acirrado e Bortoleto termina em 16º

Em uma sessão bastante disputada na manhã desta sexta-feira, Lando Norris, da McLaren, conseguiu superar o rival Max Verstappen, da Red Bull, e terminou o primeiro treino livre para o GP da Espanha como o mais veloz ao fazer o tempo de 1min13s718. A Ferrari de Lewis Hamilton ficou em terceiro. Gabriel Bortoleto até frequentou o 14º posto, mas não conseguiu evoluir e terminou a atividade na 16ª posição.

Completando os dez primeiros nesta tomada de tempo, Charles Leclerc surgiu em quarto

seguido de Oscar Piastri em quinto, Liam Lawson, Oliver Bearman, Isack Hadjar, Yuki Tsunoda e Pierre Gasly completaram a lista .

Nesta primeira atividade, os pilotos foram para a pista utilizando pneus duros. Andando na casa de 1min15, Fernando Alonso, da Aston Martin, assumiu a condição de mais veloz nos primeiros dez minutos.

A sessão contou com alguns sustos. Ryo Hirakawa, que substituiu Esteban Ocon na Haas neste treino livre, perdeu o controle do carro e foi parar na brita. O heptacampeão Lewis Hamilton, que estava em ritmo forte com a Ferrari, por pouco não acertou a traseira da RB de Isack Hadjar.

Antes da metade da movimentação, Lando Norris desbancou Alonso para a segunda colocação. Sem conseguir acompanhar o ritmo dos pilotos mais velozes no circuito de Barcelona, Gabriel Bortoleto ficou no pelotão de trás com a sua Sauber, na 14ª colocação.

A partir dos 25 minutos finais que a disputa esquentou. Com pneus médios, George Russell foi o primeiro a baixar da casa de 1min14. Ele, porém, não esquentou o posto de mais veloz. Norris baixou a marca em um segundo, seguido de Verstappen, Hamilton, Leclerc e Piastri nas cinco primeiras posições.

Além da potência e desempenho na pista, o treino serviu para as equipes testarem estratégias visando a corrida de domingo com os carros registrando voltas mais lentas comparadas ao início da atividade.

Os pilotos voltam ao circuito de rua de Barcelona para o segundo treino livre às 12 horas (de Brasília). No sábado, a terceira sessão livre será às 7h30. E a classificação está agendada para às 11h. No domingo, a largada da corrida está marcada para às 10 horas.

Confira os resultados do 1º treino livre do GP da Espanha:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min13s718

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min14s085

3º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min14s096

4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min14s238

5º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min14s294

6º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min14s339

7º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min14s597

8º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min14s605

9º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min14s643

10º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min14s746

11º - George Russell (ING/Mercedes), 1min14s751

12º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min14s786

13º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min14s798

14º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min14s865

15º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min14s935

16º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min15s155

17º - Ryo Hirakawa (JAP/Haas), 1min15s298

18º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min15s369

19º - Victor Martins (FRA/Williams), 1min15s522

20º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min15s530