Lando Norris, da McLaren, lidera primeiro treino livre do GP da Espanha

Na manhã desta sexta-feira aconteceu o primeiro treino livre do GP da Espanha de Fórmula 1. Mais uma vez, a McLaren esteve à frente dos demais, e Lando Norris foi quem liderou a sessão, com o tempo de 1m13s718.

O segundo lugar ficou com o atual tetracampeão Max Verstappen, da Red Bull, com 1m14s085. Por fim, o britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, fechou o top 3, com 1m14s096.

Ainda nesta sexta-feira acontecerá o segundo treino livre do GP da Espanha, às 12h (de Brasília). No sábado, às 7h30, ocorrerá a última sessão livre. Depois, às 11h, será realizado o treino classificatório para a grande corrida, no domingo, às 10h.

Lando Norris lays down the marker in FP1 as the session comes to a close ? ?? 1:13.718 ??#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/LPvuYcDv5P ? Formula 1 (@F1) May 30, 2025

Destaques da atividade

Para este primeiro treino livre, duas equipes optaram por colocar pilotos reservas: A Williams substituiu o tailandês Alexander Albon pelo francês Victor Martins, enquanto a Haas sacou Esteban Ocon pelo japonês Ryo Hirakawa.

Um dos destaques desta primeira atividade foi o neozelandês Liam Lawson, da Racing Bulls. O piloto figurou no top 10 o tempo inteiro, terminando com o sexto tempo mais rápido, com 1m14s339.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Kick Sauber, fez apenas o 16º tempo mais rápido, com 1m15s155. Companheiro de equipe do paulista, Nico Hulkenberg ficou na 14ª posição, com 1m14s865.