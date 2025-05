Knicks batem Pacers sob apoio da torcida e forçam jogo 6 das finais da Conferência Leste na NBA

Apoiados pelos gritos da torcida em um Madison Square Garden lotado, o New York Knicks venceu o Indiana Pacers por 111 a 94 na noite desta quinta-feira, e adiou a definição do finalista da Conferência Leste da NBA. A vitória em seus domínios deixou tudo em aberto e força o jogo 6 desta série decisiva, que aponta ainda uma vantagem de 3 a 2 para a franquia de Indiana.

O próximo duelo deste playoff, que pode ser encerrado somente em caso de triunfo dos Pacers, está marcado para este sábado, em Indianápolis. O vencedor do lado Leste enfrenta o Oklahoma City Thunder nas finais da NBA.

No jogo, o time da casa iniciou o confronto com a intensidade que a decisão pedia. Jalen Brunson ditou o ritmo desde o começo e inflamou a torcida que, aos gritos de "Knicks in 7", ajudou a motivar o time em busca da reação no duelo.

Cestinha do confronto, Brunson acertou 12 dos 18 chutes que arriscou e anotou 32 pontos. No primeiro quarto, ele já apresentou o seu cartão de visitas, acelerou o ritmo do time e comandou as ações ofensivas.

Karl-Anthony Towns literalmente se superou para estar em quadra. Dúvida para o embate até momentos antes do jogo por causa de dores no joelho esquerdo, ele mostrou eficiência nos arremessos (24 pontos) e ainda pegou 13 rebotes encerrando o jogo com um "double-double".

"Essa atuação é uma prova de que nossa equipe atendeu ao chamado da torcida. O nosso time entrou disposto a jogar e conseguiu o objetivo da vitória em um ginásio lotado. Foi muito bom", comentou.

Além de vencer o duelo, os Knicks tiveram ainda um outro mérito: controlar Tyrese Haliburton. O atleta que fez a diferença na terça-feira ao assinalar 32 pontos, 15 assistências e 12 rebotes, desta vez deixou a quadra com números tímidos. E ele mesmo reconheceu isso.

"Noite difícil para mim. Houve algumas coisas diferentes que eles fizeram defensivamente, mas, na maior parte, suas bases foram as mesmas. Eles aumentaram um pouco mais a pressão. O que sei é que preciso melhorar e tudo será diferente no jogo 6", afirmou o armador, que marcou apenas a oito pontos, deu seis assistências e pegou dois rebotes.