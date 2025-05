João Ricardo lamenta derrota do Fortaleza, mas exalta ida às oitavas: "Muito grande"

Nesta quinta-feira, no El Cilindro, em Avellaneda, o Fortaleza visitou o Racing e perdeu de 1 a 0, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. João Ricardo, goleiro do Leão do Pici, exaltou muito a classificação do clube, apesar de ter ocorrido após uma derrota.

"No finalzinho do jogo, no detalhezinho, acabamos tomando o gol, mas passamos. Eu acho que tem que se valorizar também. E não é fácil passar para umas oitavas no final de Libertadores. Então, acho que a gente tem que comemorar, porque sofremos muito já durante essa competição, durante esse ano. E é um momento de alegria, então não pode se deixar passar despercebido. A gente lamenta ter sido com derrota, mas acho que a gente tem que comemorar uma classificação para oitavas de final. É uma coisa muito grande", afirmou João Ricardo à ESPN.

O Fortaleza encerrou a fase de grupos na segunda posição do Grupo E, com oito pontos conquistados. O Racing, que, com empate já assegurava a ida às oitavas como líder, chegou às 13 unidades somadas. Fecham o grupo o terceiro colocado Bucaramanga (6) e o lanterna Colo Colo (5).

O chaveamento das oitavas será definido em sorteio na próxima segunda-feira, dia 2 de junho, às 12h (horário de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O Leão do Pici enfrentará alguma equipe do pote 1, que contém: Palmeiras, São Paulo, Internacional, LDU, River Plate, Estudiantes, Racing e Vélez.

Fim de jogo no El Cilindro. Pela segunda vez na história, o Fortaleza está classificado para as oitavas de final da CONMEBOL Libertadores.#FortalezaEC #Libertadores pic.twitter.com/cR6HOt9pSs ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) May 30, 2025

O próximo compromisso do Fortaleza é válido pela 11ª rodada do Brasileirão. O time enfrenta o Flamengo, no Maracanã, às 18h30 (de Brasília) do próximo domingo (1º).

David Luiz elogia postura do Fortaleza

O zagueiro David Luiz foi outro jogador do Leão do Pici a falar após a derrota na Argentina. O experiente defensor, campeão da Libertadores pelo Flamengo, valorizou a postura da equipe cearense.

"Sim, o Racing tem um estilo de jogo de muito volume, de muita intensidade, principalmente jogando em casa. A gente fez um jogo totalmente diferente daquilo que a gente tinha feito contra eles no Castelão. Conseguimos suportar essa intensidade, esse jogo de primeira e segunda bola. Mas, infelizmente, eu como defensor fico triste por tomar o gol no último minuto", pontuou.