Jesus Vallejo não é mais jogador do Real Madrid

O Real Madrid anunciou, nesta sexta-feira, a saída de Jesus Vallejo do clube. O espanhol de 28 anos, que estava em fim de contrato, encerra sua trajetória pela equipe após cinco temporadas.

A última partida do zagueiro foi contra a Real Sociedad, no último sábado, pela rodada final do Campeonato Espanhol. Na ocasião, os madridistas venceram por 2 a 0, jogo que também marcou a despedida do técnico Carlo Ancelotti e de Luka Modric.

Vallejo teve sua primeira passagem pelo Real Madrid em 2015, quando foi vendido pelo Zaragoza. Porém, nunca conseguiu se firmar no elenco e foi emprestado diversas vezes, passando por clubes como Frankfurt, Wolverhamptom e Granada.

Apesar de conturbado, o período do espanhol em Madri foi bastante vitorioso. Mesmo com apenas 35 jogos, ele conquistou impressionantes 13 títulos: duas Ligas do Campeões, quatro Mundiais de Clubes, três Supercopas da UEFA, duas Supercopas da Espanha, um Campeonato Espanhol e uma Copa do Rei.

"O Real Madrid agradece a Jesús Vallejo pela sua profissionalismo, comprometimento e dedicação, e deseja a ele e à sua família o melhor nesta nova etapa da sua vida", escreveu o Real Madrid em um comunicado oficial.