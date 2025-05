Ítalo Ferreira revela ambição por ouro em Los Angeles 2028: "Meu maior objetivo"

Campeão olímpico em Tóquio 2020, o surfista Ítalo Ferreira não escondeu o desejo de conquistar sua segunda medalha de ouro, desta vez em Los Angeles 2028.

Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, o brasileiro revelou que este é o seu maior objetivo antes de encerrar a carreira.

"É o meu maior objetivo, tirando alguns títulos que eu posso conseguir até às Olimpíadas. Então esse seria o maior objetivo final da minha carreira. É algo que você vê que está longe, mas ao mesmo tempo está muito próximo, e que tudo o que é feito agora vai impactar no resultado final", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por World Surf League Brasil (@wslbrasil)

Ítalo Ferreira foi o primeiro surfista a conquistar uma medalha de ouro. O brasileiro realizou o feito ao superar o japonês Kanoa Igarashi na grande final em Tóquio, na praia de Tsurigasaki.

"Eu tenho me entregado bastante no presente, mas também tenho grandes sonhos e ambições para as próximas Olimpíadas, que é meu maior desejo", completou.

Além do ouro olímpico, Ítalo Ferreira também soma um título mundial. A conquista aconteceu em 2019, em Pipeline, no Havaí. Na ocasião, superou o companheiro Gabriel Medina na grande final.