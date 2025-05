Iga vai às oitavas em Roland Garros e fará jogão com Rybakina ou Ostapenko

Tetracampeã de Roland Garros, Iga Swiatek está de volta às oitavas de final do torneio francês. Nesta sexta-feira, a ex-número 1 do mundo, atual quinta colocada no ranking, venceu pela 24ª vez seguida no saibro parisiense. A vítima da vez foi a romena Jaqueline Cristian (#60), que caiu por 6/2 e 7/5.

Em busca do quarto título seguido (foi campeã em 2022, 2023 e 2024, além de 2020), Iga terá pela frente um desafio muito maior na próxima rodada, já que enfrentará a vencedora do jogo entre as campeãs de slam Jelena Ostapenko (Roland Garros 2017) e Elena Rybakina (Wimbledon 2022).

Contra Rybakina, o histórico de Iga é de quatro vitórias e quatro derrotas. Diante de Ostapenko, porém, o cenário é péssimo para a polonesa: a letã venceu todos os seis jogos contra Iga.

Domínio no primeiro set, aperto no segundo

Iga dominou no começo, disparando na frente e abrindo 3/0, com uma quebra de vantagem. Sem ter seu saque ameaçado, a polonesa manteve a dianteira e, com mais uma quebra, fez 6/2 para fechar a parcial.

O segundo set foi bem diferente. Cristian equilibrou as ações, e Iga passou a errar mais. A ex-número 1 encarou dois break points no terceiro game e mais quatro no quinto, mas se salvou jogando bem em todas ocasiões. A romena também brilhava sob pressão e jogou um tênis perfeito para salvar dois break points no oitavo game.

No 12º game, porém, Swiatek foi ao ataque e acabou recompensada. Primeiro, encaixou uma esquerda paralela vencedora para deixar o game em 30/30. Depois, atacou com uma direita cruzada que forçou um erro de Cristian e lhe rendeu um match point. Iga desperdiçou a chance ao errar uma esquerda, mas conquistou outra quando fez uma devolução vencedora. Desta vez, a favorita não bobeou. Fez outra ótima devolução e comemorou logo depois.