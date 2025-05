Idolatria! Jon Jones inclui Anderson Silva entre os melhores da história do MMA

Um dos debates mais recorrentes no mundo esportivo gira em torno de quem seriam os principais atletas da história de cada área. E nas artes marciais mistas não é diferente. Até por se tratar de uma modalidade recente, se comparada a outras já centenárias, a lista dos lutadores ideais divide opiniões entre fãs e especialistas. Mas ninguém melhor do que Jon Jones, apontado por muitos como o 'GOAT' do MMA, para dar o seu veredito sobre o assunto.

Em entrevista ao canal 'DeepCut with VicBlends', no Youtube, Jones foi questionado sobre qual seria o seu 'Monte Rushmore' do MMA. O termo é utilizado no universo dos esportes, sobretudo nos Estados Unidos, para descrever um grupo de atletas icônicos que são considerados os maiores da histórias de suas modalidades. Sendo assim, além de si próprio, o americano elegeu Anderson Silva, Georges St-Pierre e também Demetrious Johnson para o seleto grupo.

"Meu top 4 (da história) é Demetrious Johnson, Anderson Silva, Georges St-Pierre e eu mesmo. Sem uma ordem específica (de grandeza). Acho que todos nós fizemos coisas grandiosas neste esporte", destacou o americano (veja abaixo ou clique aqui).

Carinho especial por 'Spider'

A relação de Jones e 'Spider' sempre foi bastante amistosa e de admiração mútua. E isso ficou explícito em outro momento da mesma entrevista. Ao ser solicitado para descrever alguns ícones do esporte em poucas palavras, o americano definiu Anderson com uma breve citação: "meu ídolo". Para Conor McGregor, por exemplo, 'Bones' usou a expressão "showman", dado o apelo midiático do irlandês.

Futuro em aberto

Ex-campeão meio-pesado (93 kg) e atual dono do cinturão peso-pesado do UFC, Jones é dono de um currículo incontestável no MMA. Não à toa, é citado como 'GOAT' da modalidade. Mas nos últimos meses o americano tem visto sua imagem ser frequentemente criticada por fãs, que questionam sua coragem de unificar os títulos da categoria contra o campeão interino Tom Aspinall. Enquanto o inglês busca a superluta de todas as formas, Bones dá indícios contraditórios de tempos em tempos, deixando seu futuro e carreira em aberto, como uma grande incógnita.

Jon Jones picks his UFC Mount Rushmore

- Demetrious Johnson

- Anderson Silva

- Georges St-Pierre

- Jon Jones

? @vicblends #UFC #MMApic.twitter.com/ArZQbcx6fa

- Championship Rounds (@ChampRDS) May 29, 2025

