Hulk lamenta empate do Atlético-MG: "Pecamos em alguns momentos"

O Atlético-MG está nos playoffs da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, a equipe mineira empatou com Cienciano, do Peru, em 1 a 1, pela última rodada da fase de grupos da competição. O atacante Hulk lamentou o resultado.

"A partir do momento que a gente não consegue o objetivo, que é a vitória e se classificar em primeiro, até para trazer o segundo jogo para casa, sempre é melhor. Quando se classifica em segundo, é mais complicado a fase seguinte", disse à ESPN.

"O jogo foi bastante disputado. O gol (impedido) do Rony, o primeiro, claro que causa dúvidas. Não sabe se realmente foi impedimento ou não. O pênalti, falaram que é duvidoso. Não dá para entender. Mas assim, é claro que deixamos um pouco. O time teve muito volume, teve muita intensidade. Mas pecamos em alguns momentos ali. Agora tem que lamentar e procurar melhorar", completou.

Com o resultado, o Galo avançou na segunda colocação do Grupo H, com nove pontos. A equipe enfrentará o Atlético Bucamaranga, da Colômbia, nos playoffs.

O Atlético-MG volta aos gramados neste domingo, contra o Ceará, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

Rony cobra evolução do Atlético-MG

O atacante Rony foi outro jogador do Galo a falar após o empate em casa. Ele afirmou que a equipe errou em um momento chave da partida. Além disso, o camisa 33 cobrou evolução ao time.

"Acredito que começamos bem. A gente não deixou o adversário jogar. Tivemos o controle do jogo no primeiro tempo, mas uma infelicidade no finalzinho. Acabamos sofrendo um empate e isso faz parte. Sabemos que quando se trata de campeonato desse nível, não pode em momento algum vacilar. E vacilamos no gol, onde a gente teve controle total do jogo. Todo mundo que joga no Atlético-MG sabe como funciona o futebol. Continuar trabalhando, cabeça erguida. Sabemos que temos muito o que evoluir", pontuou.