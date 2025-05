Grêmio se reapresenta e inicia preparação para encarar o Juventude pelo Brasileirão

Nesta sexta-feira, o elenco do Grêmio se reapresentou após a vitória diante do Sportivo Luqueño e iniciou a preparação para encarar o Juventude, pelo Brasileirão.

Os atletas que atuaram mais de 60 minutos na partida, realizaram trabalhos de recuperação na academia. Já o restante do elenco foi ao campo para atividades físicas na primeira parte do treino. Foram exigidos alguns fundamentos, como domínio de bola, movimentação, arranque e agilidade.

Já na segunda etapa, sob o comando do técnico Mano Menezes, o grupo realizou um coletivo, em campo reduzido, contra atletas da base. Na atividade, foram exigidos posicionamento e estratégia para a partida contra o Juventude.

O Grêmio realiza o último treino na manhã deste sábado. Após a atividade, a delegação segue para Caxias do Sul, onde ficará concentrada para o duelo com o Juventude, pela 11ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada para este domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi.