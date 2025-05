Gilbert Durinho elogia Michael Morales após nocaute: "Esse cara bate forte"

Gilbert Burns fez uma avaliação sincera de sua última aparição no octógono do UFC, quando foi atropelado pelo equatoriano Michael Morales. Derrotado por nocaute técnico ainda no primeiro round, o brasileiro não procurou desculpas e atribuiu ao rival o mérito pela performance dominante, destacando suas características físicas e, principalmente, a potência dos golpes, ao comentar o confronto pela primeira vez.

Com vasta bagagem e já tendo medido forças com alguns dos nomes mais duros da divisão dos meio-médios (77 kg), Burns acabou surpreendido por Morales, que segue invicto e se consolida como um dos principais representantes da nova geração no Ultimate. Segundo o experiente lutador, além de um estilo complicado de lidar e da vantagem de envergadura, o equatoriano demonstrou uma força incomum.

"Me preparei o melhor que pude, mas o cara era desajeitado, longo... E vou te dizer uma coisa: esse cara bate forte. Parecia que ele estava batendo com uma pedra na minha cabeça", afirmou 'Durinho', em entrevista ao canal 'Show Me the Money Podcast'.

Aos 37 anos, o brasileiro segue demonstrando respeito pelos oponentes - uma de suas marcas ao longo da carreira. Mesmo com o revés, reconheceu o bom desempenho do adversário e tratou o duelo como um verdadeiro teste para Morales, que agora dá um passo importante rumo ao topo da divisão.

Futuro incerto

Apesar da trajetória consolidada, o futuro de Durinho dentro da organização permanece indefinido. O lutador atravessa um momento difícil, com quatro derrotas consecutivas, e ainda não anunciou quais serão os próximos passos. Ainda assim, seu nome segue entre os mais respeitados da categoria, graças à postura combativa e transparente que sempre apresentou dentro e fora do cage.

