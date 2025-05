Gerson atuou no sacrifício contra Táchira e é dúvida no Fla para domingo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Foi com dor e muito sacrifício que Gerson entrou em campo na vitória sobre o Deportivo Táchira, por 1 a 0, que garantiu a classificação do Flamengo na Libertadores. O volante tem uma inflamação no joelho esquerdo e é dúvida para a partida deste domingo, contra o Fortaleza, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Gerson teve a lesão na partida contra o Palmeiras, domingo passado. Na ocasião, ele precisou ser substituído e iniciou um tratamento intensivo com a fisioterapia para estar em campo diante dos venezuelanos.

Graças a Deus não foi nada mais sério. Na hora que eu faço o passe, quando meu pé bate no chão, eu já senti o joelho na hora. Tentei continuar, mas não consegui. Na minha cabeça o pensamento sempre foi positivo de não ser nada mais grave. E o resultado foi que deu apenas uma inflamação, mas dói, é complicado. Eu que não cheguei a romper nenhum ligamento, já foi complicado para mim, uma dor insuportável, mas feliz por não ter sido nada mais grave. Todos os tratamentos que tinham que ser feitos nós fizemos, e consegui ir a campo.

Gerson, depois da vitória sobre o Táchira

Na manhã do jogo o volante passou por um teste onde ele foi liberado. Porém, o jogador não estava 100% e precisou fazer procedimentos já no vestiário para poder atuar.

Eu quero sempre estar em campo. Infelizmente lá contra o Palmeiras, na hora do impacto, foi uma dor muito forte. Tentei continuar, mas não deu certo. Depois tratei, tratei... Ontem (véspera do jogo) fui ao campo, senti um pouquinho de dor, mas hoje acordei melhor. Fiz uns procedimentos ali dentro do vestiário. No começo, ali no aquecimento, deu um incomodadinha, mas depois que o sangue esquenta, vai embora.

Gerson, depois da vitória sobre o Táchira

Apesar de ter condições de enfrentar os venezuelanos, Gerson admite que teve receio em certos movimentos. O volante se sentiu mais confiante somente no segundo tempo.

Óbvio que tem um pouco de dor, mas também o que mais atrapalha é o receio de tentar fazer o movimento e sentir. O cara ficar meio bloqueado. Mas como eu falei, depois do segundo tempo, fui adquirindo mais confiança, comecei a fazer meus giros e já não estava me atrapalhando mais.

Gerson, depois da vitória sobre o Táchira

Gerson seria poupado se jogo não fosse decisivo

O UOL apurou que Gerson seria poupado caso o jogo contra o Táchira não fosse decisivo. Por isso, o sacrifício de estar em campo mesmo sem plenas condições o coloca em status de dúvida para o duelo deste domingo contra o Fortaleza.

O Flamengo pensa a longo prazo e tem o Mundial batendo a porta. Caso o jogo contra os cearenses represente risco ao volante, ele será preservado pelo técnico Filipe Luís.