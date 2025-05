Fuchs valoriza chances no Palmeiras e projeta despedida de Estêvão do Brasil: "Que seja com uma vitória"

O Palmeiras entra em campo neste domingo para enfrentar o Cruzeiro em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com as baixas de Murilo e Gustavo Gómez, suspensos, a tendência é que Bruno Fuchs seja um dos titulares na zaga pelo segundo jogo seguido. O zagueiro valorizou as chances que vem recebendo e projetou a despedida de Estêvão do Brasil.

"Feliz pelas oportunidades que o professor vem me dando. Eu acredito que tenha ajudado bastante no último jogo e agora vamos para Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro. É um antigo rival meu lá da cidade. Estou muito contente aqui e espero seguir aproveitando as oportunidades, de preferência com vitória, que é muito importante para continuarmos no topo da tabela. E com o objetivo também de ir para o Mundial bem, líder do Brasileiro e classificado na Libertadores", disse.

Bruno Fuchs está emprestado pelo Atlético-MG ao Palmeiras até o fim do ano. Na goleada por 6 a 0 sobre o Sporting Cristal, no meio de semana pela Libertadores, ele formou a dupla de zaga ao lado de Micael. O duelo marcou a despedida de Estêvão do Allianz Parque. Agora, contra o Cruzeiro, ele se despede do Brasileirão antes de embarcar para a Copa do Mundo de Clubes.

"É muito marcante para a gente, né? O último jogo ali no Allianz Parque foi bastante especial, o carinho da torcida também com o Estêvão, o nosso carinho com ele. Obviamente que a gente queria que fosse uma despedida especial para ele e acredito que foi, ele pôde fazer o gol, pôde dar assistência, ser aplaudido, e pudemos comemorar com ele ali no final. E agora será onde ele iniciou como profissional, no Mineirão, e acredito que vai ser um dia especial para ele também, de preferência com vitória nossa. Que ele possa se despedir aqui do futebol brasileiro em grande forma e, de preferência, com uma vitória", declarou Fuchs.

Ao todo, Bruno Fuchs disputou 16 jogos pelo Verdão, sendo 12 como titular. O zagueiro falou da sequência do Palmeiras no Brasileirão e declarou o desejo de contribuir para o Verdão se manter na liderança do Brasileirão no último compromisso antes do Mundial. A equipe está na ponta, com 22 pontos. O Cruzeiro é o terceiro colocado, com 20.

"Como o professor falou para nós, se pudéssemos ter três adversários para enfrentar antes do Mundial, ele queria que fosse os três lá de cima, que no caso foram Bragantino, Flamengo e agora o Cruzeiro. Todos estão lá no topo da tabela, brigando com a gente. Será um jogo bom para poder pontuar e voltar a ganhar no Brasileiro. Infelizmente, tivemos a última derrota (contra o Flamengo), mas é ganhar o próximo jogo para seguir na liderança e, como eu falei, ir para o Mundial na liderança do Brasileiro", finalizou.