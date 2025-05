Fluminense renova contrato com Ganso até dezembro de 2026

Paulo Henrique Ganso e Fluminense seguirão juntos por mais tempo. O clube carioca oficializou, nesta sexta-feira, a renovação de contrato com o camisa 10 até dezembro de 2026. A ampliação do vínculo, que antes se encerraria no fim de 2025, afasta qualquer possibilidade do meia assinar um pré-contrato com outra equipe já no meio deste ano.

"Primeiro, agradecer o carinho do torcedor, é incrível e muito imprtante para mim, para poder ter essa renovação e continuidade dentro do clube. A gente uma conexão muito boa e eu fico muito contente por premacecer mais uma temporada, renovado. A felicidade é enorme, muita emoção, porque o Flumiense é o clube que eu fiquei mais tempo de carreira. Agradeço por acreditar em mim desde o começo e o carinho de sempre, espero que possa trazer muitas coisas boas para o Flumiense e para o torcedor tricolor. Agredecer a decisão em conjunto com a família também", disse Ganso.

A relação começou em 2019, quando Ganso desembarcou nas Laranjeiras, após uma passagem apagada pelo futebol europeu. Desde então, o craque soma 278 partidas, 27 gols, 35 assistências e quatro títulos: a Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024 e os Campeonatos Cariocas de 2022 e 2023. O Fluminense é, até aqui, a equipe que o meia mais defendeu na carreira.

A negociação pela renovação começou no início deste ano, mas precisou ser interrompida em razão da miocardite diagnosticada no jogador durante a pré-temporada. Durante a pré-temporada, o camisa 10 foi diagnosticado com o problema, que o afastou dos gramados por cerca de três meses.

O retorno aconteceu apenas em abril, contra o Red Bull Bragantino, pela segunda rodada do Brasileirão. Desde então, foram 11 partidas, um gol e uma assistência.