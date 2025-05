Flick convenceu Raphinha a ficar no Barcelona

(Reuters) - O meia-atacante Raphinha, do Barcelona, disse que chegou a pensar em deixar o clube, mas decidiu ficar depois de um telefonema com o técnico Hansi Flick, que lhe deu uma nova oportunidade de provar seu valor.

No início de sua trajetória no Barça, Raphinha teve dificuldades com o técnico anterior, Xavi Hernández, dizendo que o espanhol e sua equipe não demonstravam muita confiança em suas habilidades. Ele se tornou um titular regular sob o comando de Flick, em comparação com apenas 17 partidas na LaLiga durante a temporada 2023-2024.

O brasileiro de 28 anos foi fundamental na campanha do título do Barcelona na LaLiga, contribuindo com 34 gols e 25 assistências em todas as competições. No entanto, Raphinha disse que nem sequer havia pensado em alcançar esses números antes do início da campanha.

"Honestamente, eu não esperava. Os objetivos pessoais que eu tinha estavam abaixo desses números... Foi a melhor temporada da minha vida", disse Raphinha ao jornal espanhol SPORT em uma entrevista publicada na sexta-feira.

Raphinha admitiu que nem ele nem as pessoas ao seu redor imaginavam que ele continuaria no Barcelona antes da chegada de Flick, que o convenceu a ficar.

"Eu não achava que era só eu, muita gente queria que eu saísse daqui. Muitos torcedores, talvez a diretoria não estivesse satisfeita com o que eu estava fazendo, muitas pessoas. Sou uma pessoa que acha que, se você não é bem-vindo em um lugar, é melhor não estar nele", disse ele.

"Não adianta ficar batendo a cabeça na parede. Conheço a maneira como me dedico à minha profissão e sabia que, quando o técnico mudou, eu tinha uma nova oportunidade de mostrar meu potencial e minha maneira de trabalhar."

"O técnico me ligou e disse que contava comigo. Essa ligação foi muito importante porque mudou minha maneira de pensar. A única pessoa que poderia me impedir era ele e ele conseguiu."

Na semana passada, Raphinha assinou uma renovação de contrato que o manterá no clube até 30 de junho de 2028. Ele está pronto para jogar nas eliminatórias da Copa do Mundo do Brasil, enfrentando o Equador fora de casa no dia 5 de junho e o Paraguai em casa no dia 10 de junho.

