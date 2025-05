Flamengo repudia comportamento da Federação Equatoriana após convocação de Gonzalo Plata

Por meio de seu site oficial, o Flamengo repudiou publicamente a FEF (Federação Equatoriana de Futebol) por seu comportamento diante da convocação de Gonzalo Plata, atacante do Mengão. O jogador é desfalque por lesão desde 1º de maio, mas mesmo assim foi chamado para a próxima data Fifa.

Ao ser informado do interesse da seleção equatoriana em convocar Plata, o Flamengo informou à entidade que o jogador estava com dores no joelho direito e, por isso, realizava tratamentos com o departamento médico do clube. Além disso, exames realizados nesta quinta informaram que o atacante ainda não possui "níveis de força ainda insatisfatórios para a prática desportiva".

Apesar das conversas com o Flamengo, a Federação Equatoriana enviou um médico e um fisioterapeuta à casa de Plata, sem informar o clube, com o objetivo de antecipar a volta do atleta aos gramados. Para o Rubro-Negro, a ação é completamente irresponsável, pois "interfere de maneira irresponsável no planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube".

Por fim, em sua nota oficial, o Flamengo lamentou a condução e a postura dos equatorianos, que podem prejudicar a integridade física de Plata.

Nesta sexta, o clube enviou formalmente um ofício para a Federação Equatoriana de Futebol, no qual reforçou o risco de agravamento da lesão do atleta.

Veja a nota completa do Flamengo divulgada nesta sexta-feira:

"Ao ser informado da convocação de Gonzalo Plata para defender a seleção equatoriana na Data FIFA de junho, o Clube de Regatas do Flamengo relembra que o atleta apresentou dores no joelho direito, sendo diagnosticado com um edema ósseo. Desde então, o jogador realiza tratamento com o Departamento Médico do clube, incluindo sessões de fisioterapia focadas em fortalecimento e equilíbrio muscular.

Recentemente, o Flamengo foi procurado pela Federação Equatoriana de Futebol a respeito das condições do atleta para uma possível convocação. Na ocasião, o clube esclareceu que Gonzalo Plata não vem atuando por ainda estar em processo de recuperação e, portanto, não haveria segurança para sua utilização pelo Equador. No dia 29 de maio, inclusive, um teste isocinético apontou níveis de força ainda insatisfatórios para a prática desportiva.

Paralelamente a estas conversas, o clube foi surpreendido com a informação de que, sem qualquer comunicação prévia ou autorização, um médico e um fisioterapeuta da Federação Equatoriana de Futebol estiveram na residência do atleta. Na visita, eles realizaram procedimentos à revelia do Flamengo no joelho afetado, com o objetivo de antecipar etapas no seu retorno aos gramados, o que interfere de maneira irresponsável no planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do clube.

Embora reconheça a obrigatoriedade de liberar jogadores para suas seleções nas datas FIFA, o Flamengo entende que tais atitudes representam um risco à plena recuperação do atleta, o que pode comprometer sua participação no restante da temporada e até na sua carreira.

O clube lamenta a condução do caso por parte da Federação Equatoriana de Futebol, que chegou a solicitar antecipação da apresentação do jogador, e reforça que prioriza sempre a saúde e o bem-estar de seus atletas.

Nesta sexta-feira (30), o Clube de Regatas do Flamengo enviou formalmente um ofício para a Federação Equatoriana de Futebol, no qual reforça o risco real de agravamento da lesão em caso de utilização do atleta."