Ferroviária cede empate ao Botafogo-SP em duelo paulista na Série B

A Ferroviária empatou com o Botafogo-SP por 1 a 1 nesta quinta-feira, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O gol dos mandantes foi marcado por Netinho, enquanto Leandro Maciel empatou para os visitantes.

Com o resultado, a Locomotiva ocupa a 13ª posição, com 12 pontos. Do outro lado, a equipe de Ribeirão Preto aparece em 15º lugar, com nove pontos somados.

A Ferroviária volta aos gramados no sábado (7), contra o América-MG. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena Independência. O Botafogo-SP, por sua vez, enfrenta o Coritiba, na Arena NicNet, às 18h da próxima quinta-feira. Ambos os duelos são válidos pela próxima rodada da Série B.

Fim de jogo na Arena da Fonte Luminosa.

O jogo

Os mandantes abriram o placar aos dez minutos do primeiro tempo. De pênalti, Netinho acertou a gaveta.

Já aos 40 minutos da etapa complementar, Leandro Maciel recebeu na intermediária, girou e acertou um bonito chute para empatar a partida.