Bactéria pós-cirurgia e internação: Fernando Miguel relembra drama em 2024

O goleiro Fernando Miguel, do Ceará, lembrou drama vivido em 2024, após contrair bactéria em pós-cirúrgico e falou sobre o processo de recuperação até voltar aos gramados pelo Vozão neste ano.

O que aconteceu

O atleta precisou passar por uma cirurgia no joelho direito em fevereiro do ano passado, após lesão. Durante a recuperação, Fernando Miguel revelou que precisou voltar ao hospital por causa de bactéria, e só desejava estar em casa.

Eu acho que se eu não tivesse entendido que isso faz parte do futebol, talvez eu não teria conseguido nem me recuperar. Eu tive uma bactéria no pós-cirúrgico. Acabei voltando pra refazer a cirurgia mais uma vez, passei dez dias internado, fiquei 70 dias tomando antibiótico. Então no princípio o que eu só queria era voltar pra minha casa, voltar a andar e poder levar e buscar minhas filhas na escola. A vida normal. Então, foram etapas que foram sendo vencidas, que foram sendo alcançadas. Fernando Miguel, ao Ceará

O goleiro fez sua última partida antes da cirurgia em 17 de fevereiro de 2024, no empate por 3 a 3 contra o Fortaleza. Em 2025, assumiu a titularidade no lugar de Bruno Ferreira e tem ajudado o Ceará na bela campanha do Brasileirão.

Quando chegou o início do ano agora, eu esperava estar num nível melhor do que eu achava que eu estava, e quando eu me deparei com o meu dia a dia aqui, eu percebi que estava muito difícil ainda. Então, eu aceitei o meu estado, eu falei assim: 'Eu vou seguir vencendo etapas'. Então, era um dia após o outro, onde eu tentava evoluir, onde eu tentava ser mais rápido que a bola, onde eu tentava ser mais rápido que os atacantes, meus companheiros, e tentando desfrutar o máximo possível daquilo que é a nossa profissão, que é jogar futebol, pelo que eu sou apaixonado.

Fernando Miguel diz não sentir tristeza pelo que aconteceu no ano passado e vê como aprendizado o ocorrido: "Eu estou muito feliz com esse momento (no Ceará). Eu não olho para trás com frustração, com dor, com nada. Eu olho por tudo que eu passei e vejo grandes aprendizagens. Estou feliz de estar vivendo hoje esse momento junto com o Ceará", concluiu.

Com nove partidas disputadas, o Ceará ocupa a sexta posição no Brasileirão, com 15 pontos. A equipe é dona da quarta melhor defesa da competição ao lado do Cruzeiro, com sete gols sofridos, abaixo de Palmeiras, Botafogo e Flamengo (6, 5 e 4 gols sofridos, respectivamente).