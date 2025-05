Félix Torres, do Corinthians, é convocado pelo Equador para disputa das Eliminatórias

O zagueiro Félix Torres, do Corinthians, foi convocado pelo Equador. O jogador defenderá sua seleção nos compromissos de junho pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O Equador recebe o Brasil na próxima quinta-feira (05), às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, pela 15ª rodada das Eliminatórias. Depois, encara o Peru no dia 10 (terça-feira), a partir das 22h30, no Estádio Nacional do Peru, pela 16ª rodada.

A seleção equatoriana de Félix Torres ocupa a vice-liderança das Eliminatórias Sul-Americanas, com 23 pontos conquistados em 14 partidas.

Como o calendário do futebol brasileiro ficará paralisado devido aos jogos da Seleção Brasileira, o Corinthians não entrará em campo. Dessa forma, Félix Torres pode ficar à disposição para o duelo contra o Grêmio, que está inicialmente agendado para o dia 12 de junho (quinta-feira).

Outros quatro jogadores do Corinthians também foram convocados por suas respectivas seleções. São eles: o atacante Memphis Depay (Holanda), o goleiro Hugo Souza (Brasil), o volante José Martínez (Venezuela) e o meia André Carrillo (Peru).

Na atual temporada, Félix Torres disputou 23 jogos com a camisa do Corinthians e anotou um gol. Recentemente, o equatoriano chegou a ser testado como lateral direito pelo técnico Dorival Júnior.

Ainda com Félix Torres à disposição, o Corinthians volta aos gramados neste domingo para encarar o Vitória. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.