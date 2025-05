Ex-São Paulo, André Jardine comanda o América-MÉX por vaga no Mundial

Comandado por André Jardine, ex-São Paulo, o América do México enfrenta o LAFC neste sábado, em busca da última vaga para a disputa do Mundial. O treinador brasileiro falou sobre a expectativa gerada em torno do clube por este sonho.

"Nós vamos encarar este jogo como uma final. Essa partida transcende a rivalidade local. Ela pode levar o América a um nível mundial e isso é algo que há tempos o clube está fazendo por merecer. Vamos fazer de tudo para colocar o América neste Mundial, este é um sonho e um objetivo muito claro de todos nós", afirma Jardine.

"Viemos de uma temporada desgastante, com decisões atrás de decisões, mas vamos chegar bem e com o elenco muito motivado nessa disputa do Mundial. O adversário tem muita qualidade e ainda joga em casa. Vai ser muito difícil, mas nossa equipe sabe jogar jogos grandes", completa o brasileiro.

Com seis títulos pelo América, André Jardine já entrou para a história como o treinador mais vencedor do clube. O técnico conquistou três títulos consecutivos do Campeonato Mexicano com o clube, mas ainda falta um passo internacional.

O América conquistou esta oportunidade após a exclusão do Léon do torneio e por ser o time com melhor posição no ranking da FIFA para o Mundial de Clubes ao fim da edição de 2024 da Concachampions, e encara o LAFC, que se classificou como vice-campeão da edição de 2023 do torneio continental norte-americano.

A equipe que vencer o duelo integrará o grupo D, chave em que se encontra o Flamengo, também composta por Chelsea, da Inglaterra, e Esperánce, da Tunísia.

A data de estreia do clube que obter o triunfo será no dia 16 de junho, em Atlanta, na Mercedes-Benz Stadium, diante do Chelsea.

A Trajetória de André Jardine até o México

Antes de iniciar sua carreira no México, André Jardine treinou o São Paulo entre 2018 e 2019. Pelo Tricolor Paulista, completou 15 partidas e obteve seis vitórias, três empates e seis derrotas. O treinador foi demitido do clube em 2019, após a eliminação para o Talleres na Pré-Libertadores.

Passado o trabalho no São Paulo, Jardine assumiu a Seleção Olímpica do Brasil e, em 2021, conquistou o segundo ouro do País ao vencer a Espanha na decisão dos Jogos de Tóquio.

A partida que decide a última vaga para o Mundial, contra o LAFC, acontece a partir das 23h30 (de Brasília) deste sábado, no BMO Stadium, em Los Angeles.