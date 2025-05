Ex-PSG se derrete por Neymar: 'depois do Messi, o melhor que eu joguei'

Companheiro de Neymar no PSG, o argentino Javier Pastore se derreteu pelo brasileiro e o elegeu como o melhor jogador com quem atuou depois de Lionel Messi.

Depois do Leo [Messi], ele é o melhor com quem já joguei. Ele quebrou o futebol, quebrou tudo, pela magnitude da sua transferência Javier Pastore, ao jornal As

O PSG desembolsou 222 milhões de euros (R$ 821 milhões na cotação da época) para contratar o atacante brasileiro do Barcelona, em 2017. Para Pastore, um valor que pode ser considerado 'pequeno' pela grandeza do futebol de Neymar.

Algo incomum. Não achávamos que um jogador pudesse ter esse valor de mercado. Mas vê-lo jogar contra nós e depois tê-lo como companheiro de equipe, o preço foi muito pequeno

Primeiro reforço da 'era Qatar' do PSG em 2011, Javier Pastore jogou com Neymar na temporada 2017/18. Juntos, eles conquistaram o Campeonato Francês, a Copa da França e a Copa da Liga Inglesa.

Ele revolucionou o futebol francês e europeu com sua chegada ao Barcelona. Foi uma loucura tê-lo como parceiro e vivenciar tudo o que acontecia ao seu redor. Neymar é muito mais que um jogador de futebol

Javier Pastore jogou com Messi apenas na seleção argentina, inclusive na Copa do Mundo de 2010. Os dois não chegaram a atuar juntos pelo PSG, já que o meio-campista deixou o clube em 2018, antes da chegada do melhor do mundo, em 2021.