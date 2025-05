Estêvão promove remédio que é proibido na Inglaterra, sua próxima casa

O atacante Estêvão, do Palmeiras, participou de evento da Benegrip para falar sobre os seus próximos passos na carreira após se despedir do Allianz Parque. O produto, no qual ele é garoto-propaganda pelos próximos quatro anos, é proibido na Inglaterra — o seu próximo destino após o Super Mundial de Clubes.

O que aconteceu

A dipirona, encontrada no Benegrip, foi proibida no Reino Unido nos anos 70 pela preocupação com o risco de agranulocitose, uma alteração grave no sangue, que reduz as células de defesa do corpo. A substância também está proibida nos Estados Unidos, Japão, Austrália e em grande parte da União Europeia.

Isso não impede Estêvão de seguir fazendo as publicidades para o Benegrip. No entanto, ele estará fazendo a promoção de um produto que não é vendido no país e em boa parte do exterior, limitando a parceria apenas ao Brasil.

Para gravar peças publicitárias, por exemplo, Estêvão teria de fazer sem a presença do remédio na Inglaterra ou durante suas eventuais passagens no Brasil

O UOL procurou o Benegrip e a Hyperafarma para entender se isso foi levado em consideração quando o acordo foi fechado, e como ele impacta nas campanhas e vendas. Mas até o momento da publicação não recebeu nenhuma resposta.

Após a entrevista, Estêvão recebeu uma mala de viagem personalizada e cheia de produtos da Hyperafarma de presente, e muitos deles não viajarão com ele para a Inglaterra.

Endrick também teve um problema quando fechou com uma marca de remédio. O garoto foi anunciado como embaixador da Neosaldina no final de 2023, e a droga é considerada doping pela Agência Mundial Antidoping (Wada). O isometepteno, uma das substâncias na fórmula da Neosaldina, está na lista de substâncias proibidas da entidade.

O adeus de Estêvão

Estêvão é a maior negociação da história do futebol brasileiro. Ele foi negociado com o Chelsea por 45 milhões de euros fixos, mais 16,5 milhões de euros em metas.

Segundo André Cury, empresário do jogador, as metas são simples de atingir: se ele jogar 70 jogos nos anos de contrato com o Chelsea (até 2033), o Palmeiras recebe todas as metas.

O garoto conclui sua transferência para o Chelsea após o fim da participação Alviverde no Super Mundial de Clubes. Se o Palmeiras não avançar para a próxima fase, Estêvão só tem mais quatro jogos com a camisa do clube: Cruzeiro, Porto, Al Ahly e Inter Miami.