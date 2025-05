Entenda como Abel ajudou Estêvão a se desenvolver e despontar no Palmeiras

Estêvão está preparando sua mudança para a Inglaterra para se juntar ao Chelsea. Mas, antes disso, a Cria do Palmeiras ainda tem compromissos a cumprir pelo Verdão. Mas, já no clima de despedida, o atacante revelou que sentirá falta dos "puxões de orelha" do técnico Abel Ferreira, responsável por sua promoção ao time profissional.

O atacante de 18 anos foi lançado na equipe principal no fim de 2023 depois de ter sucesso nas categorias de base do clube. Estêvão revelou como o treinador português teve papel importante em sua adaptação e conquista de espaço no time.

"Acho que vou sentir falta dos puxões de orelha. O Abel é um cara fundamental na minha vida. Me ajudou a enxergar o outro lado da moeda no futebol então foi fundamental ter ele na minha vida. O outro lado da moeda que eu falo é que, na base, às vezes a gente não cumpria tanta a função tática de não cumprir aquilo que a gente faz, acabava largando. E a primeira coisa quando joguei no profissional, o Abel falou 'se você não quiser seguir, você não joga aqui', contou.

"Então eu tive que começar a fazer, né? Tive que me acostumar, é um processo muito doloroso, é um processo que não é legal. Então, por isso que eu falo que o Abel foi fundamental na minha vida, me ensinou a jogar taticamente, me fez evoluir e consequentemente por isso estou tendo mais espaço no time", seguiu.

Estêvão estreou no profissional no último compromisso do Palmeiras do ano de 2023. No ano seguinte, só engatou sequência como titular depois do Campeonato Paulista. E, desde então, não saiu mais do time. As lições aprendidas com Abel são pontos defendidos durante pelo treinador: a responsabilidade tática de todos os atletas tanto na defesa quanto no ataque.

O camisa 41 palmeirense, atualmente, desempenha bem esse papel e não é só no ataque que ele incomoda. No duelo contra o Sporting Cristal, por exemplo, ele foi responsável por um desarme que lhe deu a possibilidade de acionar Flaco López no ataque. O argentino concluiu a jogada com um gol encobrindo o goleiro.

Além disso, Estêvão pode desempenhar mais de uma função em campo. Ele pode tanto jogar mais aberto pela direita, que é onde tem grande destaque, com possibilidade de fazer o um contra um, mas também tem sido utilizado com mais frequência por dentro, como um meia, posição que fazia nas categorias de base.

Estêvão se junta ao Chelsea depois da Copa do Mundo de Clubes, conforme combinado na transferência concluída em junho de 2024 entre os clubes. Antes do torneio, Estêvão se despede do Campeonato Brasileiro neste domingo, contra o Cruzeiro. A bola rola no Mineirão, a partir das 19h30 (de Brasília).