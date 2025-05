Endrick e Estevão juntos? Atacante do Real interessa ao Chelsea, diz jornal

O atacante Endrick promete ser um dos nomes mais procurados na janela de verão europeu. O Chelsea surge como novo interessado no futebol do brasileiro, segundo a imprensa europeia.

O que aconteceu

Em busca de mais minutos em campo depois de uma temporada onde foi pouco aproveitado, Endrick não descarta um empréstimo para atuar mais. O Real Madrid também vê a possibilidade com bons olhos para desenvolver o jogador, que tem contrato até 2030. As informações são do jornal espanhol Marca.

A Juventus, da Itália, foi um dos primeiros clubes especulados como possível destino do atacante brasileiro.O interesse foi revelado pelo jornal italiano Calciomercato.

Agora, a imprensa da Europa relata que o Chelsea pode entrar na briga para contar com o jogador. Os Blues devem passar por reformulação no elenco para a próxima temporada e o ataque é uma das posições a serem reforçadas.

O clube de Londres será o destino de outra Cria da Academia palmeirense: Estêvão se apresenta após a disputa do Super Mundial de Clubes.

O Chelsea, inclusive, foi um dos principais interessados na contratação de Endrick antes do acerto com o Real Madrid. À época, o pai do atacante revelou que estava tudo acertado entre as partes, mas o dono do clube desistiu do negócio.

Endrick não disputará o Mundial pelo Real Madrid em decorrência de uma lesão no tendão da perna direita. O atacante brasileiro busca mais tempo em campo com o objetivo de estar na Copa do Mundo de 2026.

Na temporada que se encerra neste sábado, Endrick teve apenas 845 minutos em campo: o dado representa média de 22,8 minutos por partida.

Endrick e Estêvão atuaram juntos no Palmeiras durante o primeiro semestre de 2024. Com a ida para o Real Madrid, Endrick "passou o bastão" do protagonismo para Estêvão, que se despede um ano depois do atacante.