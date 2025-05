Em jogo com duas expulsões, Novorizontino vence Vila Nova e retorna ao G4 da Série B

Nesta sexta-feira, o Novorizontino venceu, fora de casa, o Vila Nova por 1 a 0, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em jogo disputado no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO). Jean Irmer marcou o único gol da partida, marcada por duas expulsões, uma para cada equipe.

Com o resultado, o Novorizontino alcançou a segunda posição, com 19 pontos, um a menos que o líder Goiás. Por sua vez, o Vila Nova caiu para o quinto lugar, com 16.

O Novorizontino volta a campo na próxima sexta-feira, às 19h (de Brasília), quando recebe a Chapecoense, pela 11ª rodada da Série B. Já o Vila Nova visita o Criciúma no dia 9, também pela Segunda Divisão.

O jogo

O início da partida foi marcado pelo equilíbrio. Porém, aos 27 minutos do primeiro tempo, o Vila Nova teve um jogador expulso. Em jogada na intermediária, Luiz Henrique acertou cotovelada em Marlon e, após análise do VAR, foi expulso. Com superioridade numérica, a equipe paulista abriu o placar aos 46, em cobrança de falta de Jean Irmer.

A etapa complementar não teve grandes chances, mas foi extremamente física. Aos 23 minutos, o atacante Waguininho, do Novorizontino, foi expulso após deixar o braço no rosto de Elias, lateral-direito do Vila Nova. Com a igualdade numérica, o clube goiano pressionou, mas não chegou ao gol de empate.