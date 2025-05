Em crise, Milan anuncia retorno do técnico Massimiliano Alegri para o lugar de Sérgio Conceição

O Milan resolveu apostar em um velho conhecido para tentar viver dias mais felizes no futebol. Nesta sexta-feira, a diretoria rubro-negra anunciou o nome de Massimo Allegri para comandar o elenco de profissionais. Com passagem pela equipe entre as temporadas de 2010 e 2014, o treinador estava sem emprego desde que foi demitido da Juventus, em maio do ano passado.

Allegri chega com a responsabilidade de resgatar o futebol do clube após uma temporada sem brilho. Sem conseguir garantir uma vaga nos torneios europeus, o Milan ficou apenas em oitavo lugar no Campeonato Italiano. Tamanha pressão custou o cargo do português Sérgio Conceição.

De acordo com a imprensa italiana, Allegri chega para um contrato de três temporadas. Para contar com o serviço do velho conhecido, o clube vai desembolsar cerca de 5 milhões de euros anuais algo em torno de R$ 30 milhões.

Em seu site oficial, o clube fez uma apresentação protocolar do treinador. "O Milan tem o prazer da anunciar que Massimiliano Allegri foi nomeado treinador principal da equipe masculina. O clube deseja calorosas boas vindas."

Multicampeão à frente da Juventus, o treinador de 57 anos também é identificado com o Milan, onde conquistou o título do Campeonato Italiano na temporada 2011/2012. A chegada de Allegri indica também uma reformulação no elenco. A diretoria espera agora uma reunião com o novo treinador para definir a linha de contratações e dispensas a fim de iniciar o novo trabalho.