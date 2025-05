Duelo de gerações! Gabriel Marretinha enfrenta Stephen Thompson no UFC Nashville

Em fevereiro desta temporada, após finalizar Khaos Williams em grande estilo, Gabriel Bonfim expressou o desejo de se testar contra um adversário ranqueado na rodada seguinte. Três meses depois, o pedido do brasileiro foi eficientemente atendido pelo Ultimate. Afinal de contas, nesta sexta-feira (30), a liga presidida por Dana White anunciou, através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), que 'Marretinha' medirá forças contra Stephen Thompson no UFC Nashville, programado para o dia 12 de julho.

O combate chega como uma oportunidade de ouro para Gabriel, que protagonizará um duelo de gerações contra o americano. São 15 anos que separam o brasileiro, de 27, de Thompson, um dos atletas mais experientes do plantel do UFC, hoje com 42. Com quatro vitórias em cinco lutas no Ultimate, Marretinha ainda não figura no ranking dos meio-médios (77 kg). Mas tal status pode mudar se o prospecto desbancar Stephen, atual número 12 do mundo na categoria.

Para além do aspecto do top 15, Marretinha terá a chance de medir forças contra um rival extremamente popular e já na reta final de sua carreira. Em seu auge, Thompson disputou o cinturão até 77 kg em duas oportunidades - mas bateu na trave contra o então campeão Tyron Woodley, em 2016 e 2017. No momento, o especialista em caratê vive uma fase turbulenta, vindo de duas derrotas seguidas. Gabriel Bonfim, por sua vez, chega para o confronto embalado por dois triunfos nas últimas rodadas.

Cenário parecido na luta principal

Curiosamente, a atração principal do UFC Nashville traz um cenário similar: duelo de gerações entre Brasil e EUA com uma diferença de 15 anos entre os competidores. Aos 25 e invicto no MMA profissional, Tallison Teixeira medirá forças contra o veterano Derrick Lewis, de 40 anos. A disputa entre o gigante brasileiro de 2m de altura e o nocauteador americano promete grandes emoções e tende a ser definida de forma rápida, dada a agressividade de ambos pesos-pesados envolvidos no combate.

