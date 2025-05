Dudinha mostra cartão de visitas e atormenta Japão após impressionar Marta

Dudinha mostrou seu cartão de visitas na vitória da seleção brasileira sobre o Japão, em amistoso realizado hoje na Neo Química Arena. A meia-atacante, que foi bastante elogiada por Marta nos últimos dias, marcou os dois primeiros gols do 3 a 1 aplicado pelas comandadas de Arthur Elias.

Prazer, Dudinha

A jovem de 19 anos caprichou ao marcar, na estreia, seu primeiro gol com a amarelinha ainda no 1° tempo do amistoso. Ela recebeu na intermediária após erro na saída de bola das asiáticas, saiu da direita para a esquerda em alta velocidade e acertou um lindo chute que parou no ângulo de Yamashita.

Dudinha não parou por aí e ampliou a vantagem pouco antes do intervalo — desta vez, com uma mistura de habilidade e oportunismo. A meia-atacante foi acionada por Kerolin em profundidade e parou na goleira ao bater de primeira, mas aproveitou o rebote e, de perna direita, balançou as redes na Neo Química Arena.

É muito especial essa noite. Vou lembrar para o resto da vida. Quando estávamos entrando [no campo], me senti muito emocionada e caíram lagrimas só por iniciar a partida como titular. Deus me abençoou com dois gols, foi uma partida maravilhosa, é agradecer a Deus e aos meus familiares Dudinha, à TV Globo

Marta havia mandado um recado sobre a habilidade de sua agora companheira de seleção. As duas, aliás, nunca haviam sido convocadas juntas, já que a camisa 10 retornou após nove meses, e a jovem foi chamada pela primeira vez no fim do ano passado.

Já vi a Dudinha jogando e estou impressionada. Ela é ousada e consegue se sobressair. É um nome para ficar de olho, porque é um talento do Brasil Marta, em entrevista coletiva

QUEEEEEEEEEEEEEEEE GOLAAAAAAAAAAAAAÇOOOOOOOO DUDINHA!



DIAGONAL NO ÂNGULO DA GOLEIRA JAPONESAAAAAAAAAA!



ISSO É BRAAAAAAASIL! pic.twitter.com/IRRus3TOtC -- Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) May 31, 2025

Quem é ela?

Maria Eduarda Rodrigues nasceu em julho de 2005 e iniciou sua trajetória no futsal. Ela atuou pelo Centro Olímpico e pelo Prata da Casa.

Ela chegou ao São Paulo em 2020 e, rapidamente, passou a ser tratada como joia, se destacando em campeonatos de base apostando na velocidade e nos dribles.

A atleta é fã de Formiga, uma das maiores atletas do futebol feminino e ex-jogadora do clube. Em seu Instagram, ainda antes de assinar com a equipe, Dudinha reafirmou sua idolatria ao posar ao lado da então volante.

Há três anos, Dudinha defendeu o Brasil em dois Mundiais diferentes: tanto pelo sub-20, em agosto, quanto pelo sub-17, em outubro.

A meia-atacante alcançou os profissionais do Tricolor no fim de 2022, mas engatou a titularidade, de fato, em 2023.

No início do ano passado, ela entrou na lista das dez jovens mais promissoras do mundo do site Goal — o ranking foi liderado pela colombiana Linda Caicedo.

Na atual temporada, Dudinha já marcou quatro gols em 16 jogos pelo São Paulo.