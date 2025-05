Dorival mira semana livre durante data Fifa para melhorar rendimento do Corinthians

O técnico Dorival Júnior está perto de ter uma semana completa para treinos no CT Dr. Joaquim Grava. Depois de uma sequência insana de jogos do Corinthians, o treinador enfim terá tempo para trabalhar e espera melhorar o rendimento da equipe.

Dorival completou, na última quarta-feira, exatamente um mês à frente do time alvinegro. Neste período de 30 dias, disputou nove jogos dentre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana.

Pela primeira vez à frente do Corinthians, o comandante terá uma semana livre para treinar. Ele irá dirigir a equipe no jogo diante do Vitória, neste domingo, pelo Brasileirão, e depois contará com um intervalo de dez dias durante a data Fifa até o compromisso contra o Grêmio, o último antes da parada para o Mundial de Clubes da Fifa.

A expectativa é o Timão cresça de desempenho durante este período de treinos. O time tem deixado a desejar no que diz respeito ao rendimento e vem de uma eliminação precoce na Sul-Americana.

O próprio treinador vinha dizendo que, devido ao curto tempo de preparação entre uma partida e outra, estava rodando o elenco para preservar a integridade física dos jogadores. Ele, por exemplo, ainda não repetiu uma escalação desde que chegou ao Parque São Jorge.

Além dos treinos, outro fator que enche o torcedor corintiano de esperança por uma melhora é o retorno de atletas que estavam lesionados. Na última terça-feira, diante do Huracán, o Timão contou com as voltas do atacante Memphis Depay e o meia Rodrigo Garro.

O próximo desafio da equipe alvinegra, contra o Vitória, está marcado para as 18h30 (de Brasília) deste domingo, na Neo Química Arena. O duelo é válido pela 11ª rodada do Brasileirão.

Em momento político delicado, o Corinthians mira a vitória para se manter na parte de cima da tabela e apagar a má impressão deixada com a eliminação na Sul-Americana.