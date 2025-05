Deyverson comete gafe e provoca torcida por título que time já tem; assista

Deyverson cometeu uma gafe na noite de ontem e provocou a torcida do Racing-ARG por um título que eles já têm no currículo: o da Copa Libertadores.

O que aconteceu

Deyverson foi provocado por torcedores enquanto aquecia na beira do campo do estádio El Cilindro, em Avellaneda (ARG). Ele não deixou barato e respondeu com gesto de "1 a 0" (veja mais abaixo), esclarecido por ele na entrevista pós-jogo.

Isso [provocação] faz parte do futebol, eu gosto disso também, eu gosto que eles me provoquem, eu provoco também. Eu falei que eles não tinham Libertadores, eu tenho uma. Então acabou que essa provocação virou uma brincadeira no final, mandaram tchau pra mim, me deram joia. Isso faz parte do futebol Deyverson, em entrevista pós-jogo

? Deyverson, jugador de Fortaleza, a la hinchada de Racing en la previa del partido:



"Yo tengo UNA Copa Libertadores, ustedes CERO".



PERO LA ACADEMIA TAMBIÉN TIENE UNA COPA LIBERTADORES ????



LA MALDITA CABRA pic.twitter.com/fO1w2sez5F -- Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) May 30, 2025

O 'problema' é que o Racing tem, sim, Libertadores. O time argentino foi campeão da edição de 1967 após levar a melhor sobre o Nacional-URU na decisão.

Já Deyverson conquistou a Libertadores em 2021, com a camisa do Palmeiras. O atacante, inclusive, fez o gol do título na prorrogação da final contra o Flamengo, disputada em Montevidéu, no Uruguai.

O Fortaleza de Deyverson foi derrotado por 1 a 0 pelo Racing, mas mesmo assim avançou às oitavas. O time brasileiro terminou a primeira fase da Libertadores na segunda colocação do Grupo E, com oito pontos, atrás do próprio Racing, líder com 13.