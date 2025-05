Destaque do Barcelona, Raphinha admite que nunca imaginou ser cotado a melhor do mundo

O brasileiro Raphinha foi um dos principais, se não o principal, nome do Barcelona nesta temporada. O camisa 11 marcou 34 gols e distribuiu 22 assistências em 57 jogos e teve um desempenho digno de melhor jogador do mundo.

Em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo, o atacante de 28 anos admitiu que jamais esperou estar entre os dez melhores jogadores do mundo.

"Nunca na minha vida imaginei estar entre os dez melhores jogadores do mundo. Se estou é por conta desta temporada. A confiança te leva a lugares onde você nunca imaginava. Eu nem pensava nisso na última temporada. E por causa da campanha que realizei estou concorrendo por um prêmio individual que é o maior do mundo. Estar aí para mim já é uma vitória", disse o brasileiro.

Apesar da temporada fora da curva, Raphinha sofreu nos primeiros anos pelo clube catalão, antes comandado por Xavi. O brasileiro relembrou o período e destacou que a ele não faltava confiança.

"Não minha (confiança). Sempre confiei em mim. Estava realizando um sonho vestindo a maior camisa do mundo. Eu tinha confiança para trabalhar bem. Mas às vezes não é o que o treinador necessita no momento. É normal", afirmou.

Hansi Flick assumiu o comando técnico da equipe nesta temporada, e Raphinha enfim deslanchou. O atacante enfatizou a importância do treinador alemão, que lhe deu confiança para trabalhar e ter a melhor temporada de sua carreira.

"Primeiro, Flick me fez sentir importante em um lugar em que não me sentia, onde me via mais fora do que dentro. Sempre trabalhei assim, mas ele me fez estourar. A confiança do treinador é tudo. Mudou a minha carreira. Esta foi a melhor temporada da minha vida", pontuou.