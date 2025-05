Cuca assume responsabilidade por empate e diz entender sentimento de frustração do torcedor

Jogando em casa, na Arena MRV, o Atlético-MG empatou em 1 a 1 com o Cienciano nesta quinta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O resultado tirou a possibilidade do Galo de avançar diretamente às oitavas de final da competição. O técnico Cuca lamentou o placar e se responsabilizou pelo tropeço em casa.

"A responsabilidade sempre vai ser minha. As substituições são boas quando o jogador entra bem. Nesta quinta, a grande maioria entrou mal. Deixando claro, não é má vontade dos atletas, mas eles entraram mal. Se entram bem e dão outra dinâmica para o jogo, isso iria reacender a equipe", disse Cuca.

Fim de jogo: Atlético 1×1 Cienciano. O Galo volta a campo no domingo, pelo Brasileirão, contra o Ceará. #VamoGalo #CAMxCIE ??? ? Atlético (@Atletico) May 30, 2025

Em seguida, Cuca disse entender os protestos do torcedor após o apito final. Para o treinador, ver a torcida triste dói muito nele.

"Ver a torcida triste e machucada dói muito para mim. Para mim dói mais do que dói em qualquer um. Porém, não adianta a minha dor, eu preciso fazer com que o time jogue, é isso que a torcida quer de mim", completou o treinador.

Foco no Brasileiro

Com o empate, o Galo se classificou na segunda posição do Grupo H, com nove pontos. Nos playoffs da Sul-Americana, a equipe de Cuca enfrentará o Atlético Bucaramanga-COL, que ficou na terceira posição do Grupo E da Copa Libertadores.

Agora, o Atlético-MG foca no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Galo visitará o Ceará, às 18h30 (de Brasília), pela 11ª rodada da competição.