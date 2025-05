Cruzeiro lança nova camisa para a temporada 2025; veja detalhes

O Cruzeiro divulgou nesta sexta-feira seu novo uniforme branco para a temporada de 2025. A nova camisa, realizada em parceria com a Adidas, traz referências ao hino do clube, composto por Jadir Ambrósio há 60 anos.

O manto celebra a conexão entre o Cruzeiro e sua torcida. Predominantemente branca, a nova camisa possui grafismos em azul na parte frontal, no formato das ondas sonoras extraídas do hino. Na parte superior traseira há a inscrição "Tão Combatido, Jamais Vencido", trecho que encerra o hino cruzeirense.

O uniforme é complementado por calções e meias em azul. O modelo possui tecido antitranspirante, que garante mais conforto tanto para os atletas quanto para os torcedores.

Participaram do lançamento os jogadores Juan Dinenno, Japa e Ruan Índio, do elenco masculino e Gaby Soares e Isabela Chagas, da equipe feminina.

A nova camisa do Cruzeiro já está disponível para compra em lojas oficiais do Cruzeiro e no site oficial da adidas Brasil. O uniforme pode ser encontrado nas versões torcedor masculina e feminina, com preço de R$ 399,99, e infantil, a partir de R$ 349,99.