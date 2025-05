Corinthians tem reunião com Nike para conter desgaste após oferta da Adidas

A nova gestão do Corinthians tenta conter o desgaste com a Nike, fornecedora de material esportivo, causado pelo vazamento das negociações com a Adidas, concorrente direta no mercado.

Reunião

Nesta sexta-feira, a diretoria alvinegra se reunirá com os representantes da Nike, em medida de "boa vizinhança". A ideia é debater o futuro da atual parceria e entender a possibilidade de uma melhora no contrato de patrocínio.

Nesta semana, o Timão teve uma conversa preliminar com a Adidas para apresentar as etapas que seriam necessárias numa possível negociação. Nas etapas, a proposta e o contrato passam pelo Conselho de Orientação (Cori) e pelas comissões fiscalizadoras — de Justiça e marketing.

A iniciativa de "negociações mais transparentes" é de Osmar Stabile, presidente interino, e Armando Mendonça, vice da chapa. Ambos têm preocupação com a imagem que um acordo "pelas costas" da Nike poderia deixar no mercado. O clube paulista deixou claro que não avançará no assunto enquanto a atual parceira não for notificada.

Quem lidera essas conversas, com ambas empresas, é Vinicius Manfredi, superintendente de marketing. Ele foi recontratado após o afastamento do presidente Augusto Melo. No entanto, outros nomes também estiveram presentes, representando os demais órgãos que estariam envolvidos no passo a passo das tratativas.

O Conselho Deliberativo esclarece também que os membros do Cori e das Comissões presentes não tiveram acesso a qualquer tipo de proposta oferecida pela Adidas, uma vez que não é de sua competência discutir valores, prerrogativa exclusiva da Diretoria: tão somente explicitamos os modos e procedimentos que poderão salvaguardar o clube no futuro.

Corinthians, em nota oficial

A reportagem apurou que a oferta inicial da Adidas ao Corinthians é de R$ 700 milhões, com gatilhos e luvas que podem alcançar R$ 1 bilhão. Um valor inicial de R$ 100 milhões seria antecipado pela marca alemã, divididos em alguns meses.