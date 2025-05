Corinthians tem alergia a competições internacionais, diz Arnaldo

Gigante nacional e bicampeão mundial, o Corinthians desenvolveu alergia a competições internacionais, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

Ele destacou que o Timão tem se desdobrado para se classificar aos torneios sul-americanos para logo depois frustrar sua torcida.

O Corinthians tem alguma coisa com torneio internacional que é uma alergia.

O Corinthians se esforça absurdamente para estar num torneio internacional, se esforça absurdamente para ir para a Libertadores e cai rapidamente e é irreconhecível nesse tipo de torneio.

Assim como ele se agiganta normalmente em confrontos nacionais, em confrontos internacionais, exceção a 2012, um ou outro ano, ele se encolhe. É uma coisa até a ser estudada.

Arnaldo Ribeiro

Eliminado na fase prévia da Libertadores, o Corinthians também caiu precocemente na Sul-Americana e não se classificou nem ao playoff do secundário torneio continental.

