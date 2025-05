Corinthians faz trabalho tático e avança em preparação para encarar o Vitória pelo Brasileiro

O Corinthians realizou dois exercícios táticos e avançou na preparação visando o duelo contra o Vitória, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira, o elenco do Timão fez seu segundo treino visando o confronto.

No CT Dr. Joaquim Grava, o elenco iniciou o dia com um vídeo de instruções táticas. Após a ativação na academia e o aquecimento no gramado, o técnico Dorival Júnior aplicou dois exercícios táticos: um posicional e outro de enfrentamento. Um trabalho de finalizações também foi aplicado na parte final do treino.

Para o duelo, o técnico Dorival Júnior não terá novos desfalques. As únicas ausências já conhecidas são as do atacante Yuri Alberto (fratura em uma das vértebras da coluna) e do zagueiro Gustavo Henrique (cirurgia para hérnia inguinal).

Por outro lado, espera-se que o meia Rodrigo Garro possa ter mais minutos após voltar de contusão no duelo contra o Huracán-ARG, na última terça-feira.

CONVOCADO! ? Nosso defensor Félix Torres foi convocado para defender a seleção do Equador nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. ?? Félix estará presente nos confrontos contra o Brasil e contra a seleção peruana, nos dias 5 e 10/06, respectivamente. ?? Parabéns, Félix!... pic.twitter.com/NmKe8Y5Bt6 ? Corinthians (@Corinthians) May 30, 2025

O elenco alvinegro encerra a preparação para o jogo contra o Vitória na manhã deste sábado, no CT Dr. Joaquim Grava.

O Corinthians recebe o Vitória neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti estará no estádio corintiano para acompanhar a partida.

Em momento político delicado, o Corinthians mira a vitória para se manter na parte de cima da tabela e apagar a má impressão deixada com a eliminação na Sul-Americana. Neste momento, o Timão é o oitavo colocado da Série A, com 14 pontos.