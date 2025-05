Corinthians: Comissão de Ética oficializa afastamento de Romeu Tuma Jr.

A Comissão de Ética do Corinthians emitiu um ofício na tarde de hoje (30) sancionando o afastamento de Romeu Tuma Jr, presidente do Conselho Deliberativo do clube, informou Livia Camillo, na Live do Corinthians.

A votação pela saída do dirigente foi feita no dia 9 de abril, mas a oficialização da decisão se deu hoje. Mario Melo Júnior foi o relator do caso.

Samir Carvalho, colunista do UOL, explicou que a atitude é mais uma manobra política dentro do Parque São Jorge, já que Augusto Melo, presidente afastado do Corinthians, tem apoio dentro do Conselho de Ética.

Está à frente da Comissão de Ética uma pessoa muito ligada ao Augusto Melo. Todas as decisões do Corinthians são políticas, por isso o Romeu Tuma está saindo. Se fosse alguém ligado ao Romeu na Comissão de Ética, ele não sairia.

Samir Carvalho

