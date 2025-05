Corinthians carece de opções para a ausência de Yuri Alberto; veja alternativas

O técnico Dorival Júnior quebra a cabeça para escalar o Corinthians diante da ausência de Yuri Alberto. O atacante fraturou uma das vértebras da coluna no último sábado e só deve voltar aos gramados após a parada para o Mundial de Clubes da Fifa.

O elenco alvinegro oferece poucas alternativas para a função exercida pelo camisa 9. O único centroavante de ofício, além de Yuri, é o espanhol Héctor Hernández.

Além dele, Dorival pode improvisar o paraguaio Ángel Romero e o holandês Memphis Depay. Embora esta não seja a posição preferida da dupla, ambos já atuaram desta forma em determinados jogos.

Até por isso, o treinador do Timão observa jogadores da base. Nesta semana, ele chamou Gui Negão, titular do time sub-20, para treinar com o grupo profissional no CT Dr. Joaquim Grava.

Yuri Alberto deve fazer falta ao Corinthians no período que estiver ausente. Ele participou de 35 das 38 partidas que o clube realizou na atual temporada, sendo titular em 26.

Além disso, o camisa 9 é, disparadamente, o artilheiro da equipe em 2025. Ele anotou 13 gols, além de conceder uma assistência. O segundo melhor marcador, Memphis Depay, soma seis bolas na rede neste ano.

O próximo compromisso do Timão está marcado para o domingo. A equipe encara o Vitória, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

Mesmo sem Yuri, o time precisa ganhar para apagar a má impressão deixada na Sul-Americana e apaziguar o clima nos bastidores, afetados pelo afastamento do presidente Augusto Melo.