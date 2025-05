Corinthians abre 2 a 0, mas cede empate ao Ituano pelo Paulista sub-20

Na tarde desta sexta-feira, o Corinthians cedeu o empate em 2 a 2 ao Ituano, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista sub-20. Luiz Fernando e Pellegrin anotaram os gols do triunfo alvinegro, enquanto Matheuzinho (2x) deixou tudo igual para a equipe de Itu.

Com o resultado, o Timãozinho chegou somente aos 13 pontos e perdeu a chance de dormir na vice-liderança do Grupo 2, ficando somente na quinta posição. Já o Ituano também alcançou os 13 pontos e ocupa a quarta colocação.

As duas equipes, agora, voltam a campo pela sétima rodada do Paulista sub-20. O Corinthians visita o Rio Claro, enquanto o Ituano recebe o Água Santa. Ambas as partidas acontecem no próximo sábado, às 15h (de Brasília).

Os gols do jogo

O Corinthians abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Luiz Eduardo recuperou pelo lado direito e cruzou na segunda trave. Luiz Fernando apareceu sozinho e cabeceou cruzado, inaugurando o marcador.

Já com 21 minutos da segunda etapa, o Corinthians ampliou a vantagem no marcador. Pires recuperou dentro da área e cruzou rasteiro. Pellegrin chegou finalizando e completou para o fundo das redes, fazendo 2 a 0 para o Timãozinho.

Aos 35 minutos, o Ituano diminuiu a vantagem do Timão. Lucas Dias apareceu pelo lado direito e cruzou para dentro da área. Matheuzinho emendou uma espécie de voleio e descontou para o time visitante.

E foi aos 41 minutos que o Ituano deixou tudo igual no placar. Stefanello partiu em velocidade pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro. A zaga do Corinthians não cortou e a bola passou por todo mundo. Matheuzinho ficou com ela e só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes, fechando o empate em 2 a 2.