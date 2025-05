Contra o Bahia, São Paulo tenta superar retrospecto negativo sem Zubeldía

O São Paulo tentará contrariar o retrospecto negativo que possui quando atua sem o técnico Luis Zubeldía à beira do campo neste sábado, quando enfrenta o Bahia, às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.

O Tricolor já disputou dez jogos sem Zubeldía. Em nove deles o treinador foi substituído pelo auxiliar Maxi Cuberas, que ficará encarregado de comandar o São Paulo mais uma vez neste sábado.

Nesses nove jogos com Maxi Cuberas à beira do campo, o São Paulo somou uma vitória (3 x 1 Bahia), quatro empates (Botafogo-SP, Cruzeiro, Botafogo-RJ e Red Bull Bragantino), e quatro derrotas (Palmeiras, Atlético-MG, Ponte Preta e Mirassol).

Também houve um jogo em que Luis Zubeldía e Maxi Cuberas tiveram de cumprir suspensão. Neste caso, outro auxiliar da comissão do treinador argentino, Carlos Gruezo, foi o encarregado de comandar o São Paulo e venceu o Red Bull Bragantino, por 2 a 0.

Ou seja, no total, sem Zubeldía à beira do campo, o São Paulo soma duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas, a mais recente delas no último sábado, para o Mirassol, por 2 a 0, em pleno Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.

Com um aproveitamento de 33,3% sem o técnico Luis Zubeldía, o São Paulo precisa dar fim à sina de perder pontos quando não tem o seu treinador à beira do campo. O time tem oscilado no Campeonato Brasileiro e precisa reagir para não se complicar ainda mais na tabela de classificação.

Do outro lado, porém, estará o Bahia, equipe comandada por Rogério Ceni, um dos maiores, se não o maior, ídolo do São Paulo. Nesta semana, o Esquadrão de Aço foi eliminado da Libertadores ao ser derrotado pelo Internacional e certamente tentará se redimir com a torcida vencendo o Tricolor paulista e ampliando o retrospecto negativo do rival quando joga sem a presença de seu treinador.