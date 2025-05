Conselho do Corinthians marca Assembleia que definirá futuro de Augusto Melo

Nesta sexta-feira, o Conselho Deliberativo do Corinthians marcou a data para a Assembleia Geral, última instância do processo de impeachment de Augusto Melo. Romeu Tuma Júnior, presidente do CD, marcou o encontro para o dia 09 de agosto de 2025, um sábado.

A votação será realizada no Parque São Jorge, das 09h às 17h (de Brasília). Ela compreende todos os sócios do clube que atendam aos seguintes requisitos: são admitidos há mais de cinco anos, estão no gozo de todos os direitos estatutários e são maiores de 18 anos de idade.

A Assembleia Geral é o último passo no processo de impeachment de Augusto Melo. Os associados do clube, portanto, serão responsáveis por ratificar ou não a decisão do Conselho. Se sócios endossarem que ele deve deixar o cargo, o mandatário será definitivamente destituído. Caso contrário, ele será reconduzido ao cargo.

Augusto Melo foi afastado da cadeira presidencial do Corinthians na última segunda-feira. O CD se reuniu no Parque São Jorge e aprovou por ampla maioria o impeachment do presidente por conta do escândalo envolvendo a casa de apostas VaideBet, antiga patrocinadora máster do clube. O mandatário foi indiciado pela Polícia Civil por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro.

Ao todo, 236 conselheiros compareceram à reunião. Foram 234 votos e uma abstenção - outro conselheiro assinou a lista, mas não votou. 176 conselheiros votaram a favor da destituição, contra 57, além de um voto em branco.

Conflito de versões

Em contato com a reportagem da Gazeta Esportiva, a assessoria de Augusto Melo disse que não foi notificada sobre o agendamento da Assembleia Geral e questiona a data, pois entende que há uma infração ao Art. 47 do Estatuto do Corinthians. A defesa do mandatário acredita que a reunião deveria ocorrer no prazo entre 30 e 60 dias após a data de agendamento (esta sexta-feira) e promete questionar a decisão.

Romeu Tuma Júnior, por sua vez, entende que não há no Estatuto prazo de convocação específica para a Assembleia Geral de sócios. Em nota, o presidente do Conselho Deliberativo afirmou estar cumprindo "rigorosamente" o estatuto do clube e mencionou o Artigo 107, que prevê que a convocação da Assembleia Geral deve ocorrer em até cinco dias. Confira, na íntegra, o comunicado de Tuma:

"Não há no Estatuto prazo de convocação específica para a Assembleia Geral de sócios que decidirá a destituição do Presidente. O que há apenas, no art. 47, é a determinação de publicidade com antecedência de 30 e 60 dias da data convocada, que será observada.

Além disso, o artigo 107 prevê que a convocação da Assembleia Geral no caso de Destituição deve ocorrer em até 5 (cinco) dias, o que estamos cumprindo rigorosamente.

Por tal razão, considerando os prazos necessários para a realização e organização da Assembleia, mesmo sem haver previsão específica no art. 107, de quando ela deve ocorrer, entendi realizá-la o mais rapidamente possível, indicando o dia 09 de agosto.

E justamente por conflitos e omissões como essas é que venho defendendo tanto a imediata e necessária reforma estatutária".

Veja, abaixo, o que diz o Artigo 47 do estatuto do Corinthians:

"Art.47 - A convocação para as reuniões da Assembleia Geral poderá ser feita pelo Presidente do CD, pelo Presidente da Diretoria ou por pelo menos metade dos Conselheiros, sendo publicada no mínimo 3 (três) vezes em dois jornais diários de grande circulação, com antecedência de trinta a sessenta dias da data de realização da AG. Parágrafo único: A convocação deverá ser fixada em pelo menos cinco lugares dos mais movimentados da sede social do Clube, para sua ampla divulgação".

Votação dupla de impeachment ainda não está descartada

A Gazeta Esportiva também apurou que a votação dupla do impeachment de Augusto Melo ainda não está descartada. Além do pedido referente ao caso VaideBet, há uma outra solicitação de afastamento do presidente, esta feita pela Comissão de Justiça. O órgão, que alega "gestão temerária", protocolou o requerimento no início deste mês.

O pedido é motivado por descumprimentos estatutários e infrações a artigos da Lei Geral do Esporte e do Profut, sobretudo por conta da reprovação das contas do primeiro ano do mandato de Augusto Melo. E este, por Lei, não precisa passar pelos ritos no Conselho Deliberativo. Ele pode ser votado diretamente na Assembleia dos sócios.

Sendo assim, a votação dupla ainda está sendo avaliada pelo Conselho Deliberativo do Corinthians. Os conselheiros também estudam como seria feita a tal votação dupla, caso ela aconteça. Eles debatem se é melhor votar em uma única cédula, cédulas diferentes ou até em dias distintos.

Enquanto a Assembleia Geral não acontece, Osmar Stabile ocupa a cadeira presidencial. O interino tomou posse na última segunda-feira, após o afastamento de Augusto Melo. Ele vem fazendo mudanças na gestão e pretende anunciar a nova diretoria até a próxima semana.