Como Garro se encaixa no Corinthians de Dorival? Comentaristas debatem

O meio-campista Rodrigo Garro voltou ao Corinthians na derrota para o Huracán (ARG), na Copa Sul-Americana. Na Live do Corinthians, Samir Carvalho e Vitor Guedes debateram como o atleta argentino pode se encaixar no esquema de Dorival Júnior.

Garro não atuava pelo Corinthians desde o dia 27 de março, no empate sem gols contra o Palmeiras que garantiu o título paulista à equipe alvinegra. Desde então, ele vem tratando uma tendinopatia patelar no joelho direito. O meia, inclusive, viajou à Espanha durante o tratamento.

Depois de atuar alguns minutos pela Copa Sul-Americana e ser bem avaliado, a expectativa é de que Garro ganhe mais tempo em campo contra o Vitória, pelo Brasileirão. As equipes se enfrentam na Neo Química Arena no próximo domingo (1), às 18h30 (de Brasília), pela 11ª rodada da competição.

Samir: Dorival usou Garro no 4-1-4-1 na Argentina

Na Argentina, [contra o Huracán], o Dorival manteve o 4-1-4-1, com o Garro jogando por dentro na linha de quatro. [...] No meu modo de ver, o correto seria o Dorival voltar com o 4-4-2 losango.

Samir Carvalho

Vitão: Memphis e Garro devem ser privilegiados

Já deveria estar jogando assim faz tempo. [O 4-4-2] É o único jeito que o Corinthians jogou bem esse ano, mas não fez isso nem quando entrou o Garro e nada me faz acreditar que o Dorival vai mudar contra o Vitória. Espero que ele mude, mas não acho que fará. [...] Tem que privilegiar Garro e Memphis, que jogam muito melhor nesse esquema - o Memphis não é 9, não é 11, não é 7 e o Garro não marca ninguém pelo lado e joga melhor atrás do 9.

Vitor Guedes

