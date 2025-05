Comissão de Ética do Corinthians protocola pedido de afastamento de Romeu Tuma Jr.

Os bastidores políticos no Parque São Jorge seguem pegando fogo. Na tarde desta sexta-feira, a Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians protocolou o pedido de afastamento liminar de Romeu Tuma Júnior do cargo de presidente do Conselho Deliberativo do clube.

O conselheiro relator do caso, Mário Mello, encaminhou o ofício à secretária do clube e à secretária do CD pedindo o "cumprimento da decisão de suspensão" de Romeu Tuma Júnior. A solicitação acontece após quase dois meses da reunião em que o afastamento do presidente do Conselho foi aprovado, em votação, pela Comissão de Ética.

O pedido pelo afastamento de Romeu Tuma Jr. foi feito no dia 9 de abril em reunião da Comissão de Ética. O presidente Augusto Melo, afastado do cargo após votação no CD, e o conselheiro Roberto Willian Miguel, conhecido como Libanês, fizeram diversas acusações contra o presidente do Conselho.

Entre as principais alegações para a solicitação do afastamento de Tuma, estão "acusações sem a devida comprovação, com receios de riscos jurídicos e danos à imagem institucional", além de "conflito de interesses e condutas que podem comprometer o equilíbrio do conselho".

Na ata da reunião, à qual a Gazeta Esportiva teve acesso, o relator do caso, Mário Mello, concluiu pela "indicação da suspensão preventiva", destacando a necessidade de preservação da imagem do clube e da imparcialidade durante o processo de impeachment. Acontece que o processo foi conduzido por Tuma Jr. na última segunda-feira.

Foram três votos contra um para o afastamento de Romeu Tuma Jr. Votaram a favor o relator Mário Mello Junior e os conselheiros Ronaldo Fernandez Tomé e Paulo Juricic, enquanto Rodrigo Vicente Bittar votou contra. Já Roberson de Medeiros, conhecido como Dunga, se absteve, pois o estatuto do clube prevê que ele assuma a posição.

A decisão pelo afastamento protocolada nesta sexta-feira é liminar, e o caso ainda será julgado pela Comissão de Ética. Tuma poderá se defender em audiência, e o parecer final precisará ser ratificado pelo plenário do Conselho Deliberativo do Corinthians.