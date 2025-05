Com vitória sobre o Fortaleza, Racing alcança 6º triunfo seguido contra times brasileiros

Com o resultado positivo sobre o Fortaleza na noite da última quinta-feira, pela fase de grupos da Copa Libertadores, o Racing, da Argentina, alcançou o sexto triunfo seguido contra times brasileiros.

A sequência perfeita começou diante do Corinthians, na Sul-Americana de 2024. Na ocasião, superou o time paulista por 2 a 1. Já a segunda vítima foi o Cruzeiro, na grande final da competição do mesmo ano, ao ser superado por 3 a 1.

A terceira e a quarta vitória foi sobre o Botafogo, pela Recopa deste ano. O Racing, além de aumentar o retrospecto positivo, conquistou o segundo título seguido contra brasileiros.

O Fortaleza, por fim, perdeu os dois jogos da fase de grupos da atual edição da Libertadores para os argentinos. Além da derrota por 1 a 0 na noite da última quinta-feira, foi superado por 3 a 0 em pleno Castelão, na primeira rodada da competição.

Apesar do revés, o Leão do Pici avançou às oitavas de final, com oito pontos, em segundo lugar do Grupo E. O Racing, por sua vez, passou em primeiro, com 13 somados.

Agora, ambas as equipes aguardam o sorteio, que acontece na próxima segunda-feira (2), às 12h (de Brasília), para saber quem irão encarar nas oitavas.