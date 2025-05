Com dois de Dudinha, Seleção feminina brilha e vence Japão em amistoso

Nesta sexta-feira, na Neo Química Arena, a Seleção feminina, em noite inspirada, atropelou o Japão por 3 a 1, em um amistoso. Dudinha marcou duas vezes e Kerolin fechou a conta para o Brasil. A goleira Lorena ainda defendeu uma penalidade máxima em Itaquera. O único gol das japonesas foi cravado por Seiki.

Os amistosos fazem parte da preparação da Seleção feminina para a disputa da Copa América deste ano. A competição será sediada pelo Equador e acontecerá entre os dias 12 de julho e 2 de agosto.

A Amarelinha enfrenta as japonesas em uma segunda oportunidade na segunda-feira (2), às 20h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

O jogo

Logo no início, o Japão chegou a balançar as redes com Tanaka, aos 11 minutos do primeiro tempo, mas o VAR revisou o lance, anulou o gol e marcou pênalti para o Brasil por falta em Dudinha na jogada anterior. Kerolin desperdiçou a cobrança, chutando para fora.

Apesar do erro na penalidade, a Seleção feminina assumiu o controle do jogo. Aos 27 minutos, Dudinha abriu o placar com um golaço: recuperou a bola no ataque, arrancou em diagonal e acertou um lindo chute no ângulo. A jovem atacante ampliou aos 41, aproveitando rebote de Yamashita após chute de primeira, em jogada construída por Kerolin.

No segundo tempo, o Japão voltou pressionando e quase descontou em chute de Fujino no travessão logo no início. O Brasil respondeu rápido e ampliou aos 9 minutos. Gio Garbelini fez ótima jogada pela esquerda e serviu Kerolin, que marcou o terceiro gol, sacramentando a vitória brasileira.

Pouco depois, aos 21 minutos, Lorena brilhou ao defender um pênalti cobrado por Nagano, após toque de mão de Luany na área. Aos 35, para a festa da torcida presente no estádio corintiano, Marta entrou em campo aos 25 minutos.

Aos 43 minutos, o Japão diminuiu. A seleção visitante partiu em contra-ataque rápido, e Momiki lançou Seiki em disparada. A jogora saiu cara a cara com Lorena e chutou na saída da arqueira brasileira. A bola lentamente balançou as redes do setor norte de Itaquera.