Cédric e Lucca treinam normalmente e reforçam o São Paulo contra o Bahia

Nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo encerrou sua preparação para enfrentar o Bahia, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, com dois retornos: Cédric Soares e Lucca.

Ambos recuperados de lesão, trabalharam integralmente com o restante do elenco e viajaram com a delegação são-paulina rumo a Salvador.

Enquanto o lateral direito foi desfalque na vitória por 2 a 1 contra o Talleres, na última terça, pela Libertadores, devido a dores na panturrilha direita, o jovem atacante ficou ausente nos últimos dois compromissos devido a um entorse no tornozelo direito, sofrido contra o Grêmio, na nona rodada do Brasileirão.

Por outro lado, Cuberas, que substitui o suspenso Zubeldía, não terá à disposição Alisson e André Silva, ambos suspensos, além de Ruan, Lucas Moura, Luiz Gustavo, Calleri, Ferreira, Igor Vinícius, Marcos Antônio e Oscar se encontram no departamento médico. Desta forma, jovens atletas, dentre eles o próprio Ryan Francisco, devem ganhar oportunidades.

O Tricolor deve entrar em campo escalado com: Rafael; Ferraresi (Cédric), Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Bobadilla e Alves; Lucas Ferreira, Luciano e Ryan Francisco (Lucca).

A bola rola neste sábado, na Arena Fonte Nova, a partir das 18h30 (de Brasília).