Bruno Fuchs espera se manter invicto no Palmeiras em visita ao Cruzeiro: 'Continuar no topo'

O Palmeiras não contará com seus zagueiros titulares Gustavo Gómez e Murilo na dura visita ao Cruzeiro neste domingo. Ambos cumprem suspensão. Na busca pela manutenção da liderança isolada, Bruno Fuchs espera manter-se invicto com a camisa do clube e sonha em ajudar para que a equipe chegue à 10ª vitória seguida como visitante pela primeira vez no século.

O defensor formou dupla com Micael no último jogo da fase de grupos da Libertadores já simulando a parceria que será utilizada no Mineirão e garante estar pronto para reencontrar um arquirrival da época na qual defendia o Atlético-MG e conhece bem.

"Feliz pelas oportunidades que o professor vem me dando. Eu acredito que tenha ajudado bastante no último jogo (contra o Sporting Cristal, pela Libertadores) e agora vamos para Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro. É um antigo rival meu lá da cidade. Estou muito contente aqui e espero seguir aproveitando as oportunidades, de preferência com vitória, que é muito importante para continuarmos no topo da tabela", afirmou o defensor, ciente da responsabilidade do confronto direto.

"E com o objetivo também de ir para o Mundial bem, líder do Brasileiro e classificado na Libertadores", prosseguiu o ex-jogador do Atlético-MG. Esta será a despedida do País antes da competição dos Estados Unidos e o Palmeiras espera manter a ponta isolada. Atualmente, soma 22 pontos, diante de 21 do Flamengo e 20 dos mineiro e do Red Bull Bragantino.

Com Fuchs em campo, o Palmeiras disputou 16 partidas, acumulando 15 vitórias e um empate. Caso triunfe frente aos mineiros, a equipe chegará pela primeira vez nos anos 2000 a dez vitórias seguidas longe de casa. O feito não ocorre desde 1996, quando atingiu 13 triunfos consecutivos como visitante.

"Como o professor falou para nós, se pudéssemos ter três adversários para enfrentar antes do Mundial, ele queria que fosse os três lá de cima, que no caso foram Bragantino, Flamengo e agora o Cruzeiro. Todos estão lá no topo da tabela, brigando com a gente. Será um jogo bom para poder pontuar e voltar a ganhar no Brasileiro", disse, lembrando da derrota no Allianz Parque diante do Flamengo na rodada passada. "Infelizmente, tivemos a última derrota, mas é ganhar o próximo jogo para seguir na liderança e, como eu falei, ir para o Mundial na liderança do Brasileiro", completou.

Nas atividades desta sexta-feira, a novidade foi a presença de Felipe Anderson. O meia está recuperado de um edema na coxa direita que o tirou das duas últimas partidas e participou das atividades no gramado com o elenco. Abel Ferreira comandou um treino técnico de passes e posse de bola, além de atividade tática e um jogo de seis contra seis em campo reduzido.