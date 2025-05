Brasil no topo! Ultimate lança pôster do UFC 317 com Do Bronx e Pantoja em destaque

Estamos oficialmente a menos de um mês do UFC 317, um dos cards mais aguardados da temporada. E para aumentar ainda mais a expectativa dos fãs de MMA com o show, o Ultimate lançou, na última quinta-feira (29), o pôster oficial do evento da 'Semana Internacional da Luta', programado para o dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA). E, como não poderia deixar de ser, a arte promocional contou com o protagonismo brasileiro representado pelas figuras de Charles Do Bronx e Alexandre Pantoja (veja abaixo ou clique aqui).

O pôster do evento ilustrou os protagonistas das duas disputas de título da noite. Na parte de cima da arte, Ilia Topuria e Do Bronx surgem com maior destaque, visto que farão o 'main event' em duelo pelo cinturão vago dos pesos-leves (70 kg). Mais abaixo, surge o campeão Pantoja, e Kai Kara-France, atletas designados para o 'co-main event' do card, em disputa pelo reinado dos pesos-moscas (57 kg). Outro detalhe interessante é que cada lutador teve sua nacionalidade representada no pôster com as bandeiras de seus países: Brasil, Geórgia e Nova Zelândia.

Quem são os favoritos?

O MMA brasileiro pode sair do UFC 317 com dois ou nenhum cinturão. Isso explica a importância do card para o cenário nacional. Mas para colher os frutos do melhor cenário possível, Do Bronx terá que superar o status de franco azarão para o combate diante do invicto Topuria. Por sua vez, Pantoja é cotado como o favorito no confronto que pode marcar sua quarta defesa de título bem-sucedida - desta vez contra Kai Kara-France.

Esquadrão Brasileiro

Apesar de ocuparem os postos de maior destaque, Do Bronx e Pantoja não são os únicos atletas tupiniquins escalados para o UFC 317. Ao menos mais cinco representantes do 'Esquadrão Brasileiro' estão oficialmente confirmados no evento: Renato 'Moicano', Paulo 'Borrachinha', Gregory 'Robocop', Jhonata Diniz e Viviane Araújo.

One night. Two belts.

We're less than ONE MONTH away from #UFC317?? pic.twitter.com/47G09HRdtj

- UFC (@ufc) May 29, 2025

