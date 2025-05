Joia do São Paulo brilha, e seleção feminina bate o Japão em volta de Marta

Em palco da Copa do Mundo de 2027, a seleção brasileira venceu o Japão por 3 a 1, hoje, em amistoso disputado na Neo Química Arena. Dudinha mostrou seu cartão de visitas e anotou os dois primeiros, enquanto Kerolin, já no segundo tempo, fez o terceiro. Seike descontou para as japonesas.

Marta começou no banco, mas foi a mais celebrada pelas arquibancadas. A camisa 10 — que volta à seleção após nove meses — foi a mais aplaudida durante o anúncio da escalação. Uma nova onda de aplausos acompanhou a entrada da veterana em campo, aos 25 minutos do segundo tempo.

Já Dudinha caiu nas graças da torcida pela ousadia e provou a força da nova geração. A atacante do São Paulo anotou dois no primeiro tempo e teve seu nome gritado nas arquibancadas.

A goleira Lorena também teve seu nome cantado após defender um pênalti. Na ocasião, o Brasil já vencia por 3 a 0.

Mais 33 mil pessoas compareceram Neo Química Arena para acompanhar à partida. Ao todo, foram 33.325 pessoas, sendo 32.955 pagantes.

Presidente da CBF, Samir Xaud compareceu ao amistoso na Neo Química Arena. O mandatário também fez uma visita surpresa para a delegação verde-amarela ainda no hotel e reforçou seu apoio no futebol feminino — a Copa de 2027 será no Brasil.

Como foi o jogo

Seleções foram para o gramado com festa e show de fogos, mas quem roubou a cena nos primeiros 15 minutos foi o VAR. Dudinha arrancou pela direita e só parou quando foi derrubada na área. O Japão saiu em contra-ataque e aproveitou um Brasil completamente exposto para marcar. O VAR, porém, recomendou revisão por possível pênalti na brasileira. A árbitra apontou para a marca da cal, mas Kerolin perdeu.

Torcida empurrou, o Brasil foi para cima, e Dudinha anotou uma pintura. Passado o susto, a seleção brasileira conseguiu ficar mais com a bola e explorou especialmente os lados do campo para chegar ao ataque, mas foi na pressão alta que a bola sobrou para a jovem de 19 anos do São Paulo chamar a responsabilidade e finalizar da entrada da área.

Dudinha anotou o segundo ainda no primeiro tempo e já caiu nas graças da torcida. Em sua terceira convocação com Arthur Elias, a jovem tomou conta da partida, dando muito trabalho para a defesa japonesa, tanto que o segundo gol saiu dos pés dela. A camisa 24 empolgou tanto que teve seu nome cantado pelas arquibancadas.

Kerolin se redimiu do pênalti perdido, e Lorena brilhou em defesa de pênalti. A seleção brasileira manteve o domínio no segundo tempo, e viu Kerolin anotar o terceiro. O susto, porém, veio em pênalti marcado a favor do Japão. Neste momento, brilhou a estrela da goleira Lorena, que defendeu. O Japão, porém chegou ao seu gol no fim do segundo tempo.

Gols e lances importantes

Não valeu!: Aos 11 minutos do primeiro tempo, o Japão partiu em contra-ataque com Tanaka, que aproveitou a saída errada de Lorena para finalizar, em câmera lenta, para o fundo do gol. A árbitra, porém, foi chamada pelo VAR por possível pênalti na origem da jogada, e anulou o tento japonês.

Perdeu: Aos 16 minutos do primeiro tempo, após longa pausa para análise do VAR, a Kerolin foi para a cobrança do pênalti, deslocou a goleira, mas mandou para fora.

1 x 0: Aos 27 minutos do primeiro tempo, Angelina desarmou e Dudinha dominou na intermediária, levou para a entrada da área e finalizou bonito de canhota. A bola pegou no travessão e morreu no fundo do gol.

2 x 0: Aos 41 minutos do primeiro tempo, Kerolin disparou em contra-ataque pelo meio, acionou Dudinha em passe vertical e ela finalizou de canhota. A bola explodiu no peito da goleira Yamashita e, no rebote, a própria Dudinha tocou de direita e ampliou.

3 x 0: Aos 10 minutos do segundo tempo, Gio recebeu pelo meio, girou e disparou. Ela enxergou Kerolin pela direita e fez o lançamento para a camisa 7, que dominou e tocou com categoria para o fundo do gol.

3 x 1: Aos 43 minutos do segundo tempo, Moniki ganhou duelo com Mariza no meio e serviu Seike. Completamente livre, ela finalizou na saída de Lorena, a bola ainda pegou na goleira, mas morreu no fundo do gol

Ficha técnica

Brasil 3 x 1 Japão - Amistoso

Data e horário: 30 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitra: Roberta Echeverria (ARG)

Assistentes: Gisela Trucco (ARG) e Daiana Milone (ARG)

VAR: Susana Corella (EQU)

Gols: Dudinha (Brasil), aos 27 e aos 41 minutos do primeiro tempo; Kerolin (Brasil), aos 10 minutos do segundo tempo; Seike (Japão), aos 43 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Isa Hass (Brasil), Gio (Brasil)

BRASIL: Lorena, Fê Palermo (Kaká), Isa Haas, Mariza e Yasmim (Fátima Dutra); Angelina, Duda Sampaio (Ary Borges) e Dudinha (Ludmila); Kerolin (Marta), Gio (Jheniffer) e Luany (Adriana). Técnico: Arthur Elias

JAPÃO: Ayaka Yamashita, Saki Kumagai, Hiraku Kitagawa (Chiba) e Moeka Minami; Toko Koga, Fuga Nagano (Momiki), Hinata Miyazawa (Sugita), Aoba Fujino (Seike) e Momoko Tanikawa (Matsukubo); Mina Tanaka e Maika Hamano. Técnico: Nils Nielsen